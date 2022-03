Zdroj: BowerBird / João Morgado

Opravit starý dům není vůbec jednoduché. Opravit památkově chráněný dům je strašně obtížné. Kdo to dělal, ten ví. My vám ukážeme, že to jde. Samozřejmě, že s ochotou úřadů, vhodným investorem a schopným architektem.