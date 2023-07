Zdroj: Shutterstock

Při rekonstrukci domu po prarodičích nebo při dokončování stavby po nepříliš profesionálních řemeslnících můžete narazit na problém nerovných stěn. Povrchy stěn mohou také přijít k úhoně i během užívání bytu, například nárazem těžkého předmětu. Existuje mnoho způsobů, jak nerovnosti stěn vyrovnat nebo zamaskovat.

Řešení nerovných stěn

Ve starých domech jsou někdy stěny nejen nerovné, s četnými spárami či porušenou omítkou, ale často také stěny takzvaně nedrží úhly. Chcete-li tuto nerovnost stěn zakrýt, může být dobrým řešením položit na ně sádrokartonový obklad. Nejjednodušší způsob je přilepit sádrokartonové desky přímo na vhodně připravený podklad.

Jak opravit zničené stěny:

Lepení sádrokartonu na stěnu

Než se pustíte do lepení, je třeba stěny očistit od prachu a nečistot a dutiny a prohlubně vyplnit spárovací hmotou. Staré nátěry barev by měly být odstraněny. To vše proto, aby byl podklad přilnavý a lepidlo se neodtrhlo. Z toho důvodu je dobré před lepením desek stěnu ošetřit penetračním nátěrem. Desky se lepí sádrovým lepidlem, uspořádají se tak, aby důkladně vyplnily povrch, a poté se jejich spoje zapraví.

Rovné úhly pomocí profilů

Pokud chceme, aby místnost měla nejen rovné stěny, ale i pravé úhly, lze desky upevnit na profily přišroubované ke stěnám. Profily by měly být umístěny tak, abychom z desek získali požadované roviny – k tomu nám pomůže vodováha. Po přišroubování desek se stěny dokončí podobným způsobem jako při lepení. Při této metodě se sice místnosti trochu zmenší, ale efekt rovných a hladkých stěn stojí za to.

Štukování a vyhlazování stěn

Pokud je cílem zakrýt drobná poškození, staré opravy a drobné vady, lze stěny štukovat nebo ošetřit omítkou. Nejprve je třeba opravit poškození, odstranit úlomky, které nepřiléhají k podkladu, vyplnit otlučená místa a poté celý povrch očistit, odmastit a teprve potom nanést a uhladit štuk.

Lesk pomůže opticky

K vyrovnání stěn můžete nejprve použít opravný (vyrovnávací) tmel a poté nanést konečnou vrstvu hladké finální štukové omítky. Krásně vyrovnané stěny lze libovolně dokončit, ale pro zvýraznění efektu se vyplatí natřít je například barvami s mírně vyšším leskem.

