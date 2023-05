Zdroj: shutterstock

V našem článku se podíváme na opravu vypálené LED žárovky! Nebojte se, je to jednodušší, než si myslíte, a můžete si tak ušetřit pár korun za novou žárovku. S trochou šikovnosti to zvládne vážně každý.

LED technologie se stává stále oblíbenějším zdrojem světla díky svým úsporným vlastnostem a dlouhé životnosti. Nicméně, i když jsou LED žárovky trvanlivější než klasické, občas se může stát, že i ony selžou. Jak ale takovou žárovku opravit, abyste nemuseli utrácet za novou?

Jak dlouho je žárovka obvykle funkční?

LED čipy mají obvykle životnost mezi 20 až 50 tis. hodinami, někdy dokonce i 100 tis. hodin. Klasické žárovky mají oproti tomu životnost jen 1000 hodin, takže LEDky jsou výrazně trvanlivější. Přesto se může stát, že vaše LED žárovka přestane svítit dříve, než byste očekávali.

Co stojí za poničením?

Než se pustíte do opravy žárovky, je dobré zjistit, co způsobilo její poškození. Může jít o velké výkyvy v síti, nevhodnou lampu, špatný kontakt nebo nekompatibilní stmívač. Pokud zjistíte, že je žárovka závadná, můžete ji také reklamovat jako každé jiné spotřební zboží. Před reklamací si spočítejte, kolik hodin mohla asi svítit. Myslíte, že už vaše žárovka nemá šanci? Pak ji můžete nechat zrecyklovat v obchodě, kde jste si ji koupili, nebo v jiném obchodě s příslušnými nádobami na staré LEDky.

A tady to máme! Jak LED žárovku opravit?

K opravě budete potřebovat pájecí pásku a kus drátu. Sejměte horní část žárovky a dejte ji stranou. Před vámi se objeví kruh LED diod. Jedna z nich je pravděpodobně vypálená a narušuje obvod, což má za následek, že žárovka nesvítí. Spálenou diodu rozpoznáte jednoduše - bude tmavší, s tečkami nebo mírně "zamlžená". Tuto diodu opatrně zvedněte hrotem pilníku nebo úzkým šroubovákem, čímž odkryjete kontakty.

A teď přichází na řadu pájení

Umístěte žárovku tak, aby držela pevně a abyste snadno dosáhli na místo, kde budete pájet. Pájkou roztavte kus drátu a připevněte ho na místo, kde byla poškozená dioda. Vyčkejte, až materiál ztuhne. Tím by měl být elektrický obvod opět kompletní.

Opravená LED žárovka by měla fungovat přibližně 1 až 2 roky, přičemž jas světla by měl zůstat neměnný. Dle expertů nemusíte mít strach ani z možného zkratu. Žárovku můžete opravit až do výskytu tří vypálených diod.

