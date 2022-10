Zdroj: Shutterstock

Někdy se s poškrabaným nebo jemně odřeným povrchem lesklého nábytku musíte prostě smířit, a jindy si ho můžete dokonce vlastními silami opravit tak, že drobné poškození nebude vidět. Kdy to (ne)jde?

Více lesklých možností

Skříně a skříňky se můžou lesknout například díky laku. Kdysi se tradovalo: čím více vrstev laku výrobce nanese, tím spíše bude nábytek odolnější. Není to pravda, nábytek třeba se dvěma vrstvami laku se poškodí stejně jako nábytek s osmi vrstvami. Lesknout se může také fóliovaný povrch stejně jako lamino. Když je trochu odřete, poškození povrchu bude nevratné. Všechno se dá do jisté míry zamaskovat, ale opravy budou patrné a ne vždy je můžete provádět podomácku. Ale u lesklých akrylátových dvířek je to jinak.

Výhody akrylátu

Akrylát se považuje za zdravotně nezávadný materiál, který se aplikuje na nosnou dřevotřískovou desku. Je silný, například jde o až 1,4 mm, a v celé tloušťce probarvený. A právě v tom je jeho výhoda. „Při běžném poškození lesklého akrylátu nedojde k narušení spodní vrstvy, ani změně barevnosti v místě rýh. Proto se dá poškrábání opravit i doma,“ uvádí Martin Dusík z Trachey. A docela snadno.

Když váš pes poškrábe nábytková dvířka T.acrylic, snadno je dokážete opravit Autor: Trachea

Jak na to

Aby oprava dopadla perfektně, výrobci nabízí speciální opravné sady. Nemusíte pak přemýšlet, co vlastně máte použít, abyste někde nešlápli vedle a nenadělali více škody než užitku.

Poškození například od drápků psa či „stopy“ po dětských hrách se řeší takto:

Nejprve celou plochu například dvířek očistěte jemným hadříkem a antistatickým přípravkem. Před broušením povrch navlhčete, aby nedošlo k zanesení brusného papíru prachem. Poškozené místo přebruste nejprve hrubším, pak jemnějším brusným papírem, znovu ho očistěte a na něj naneste trochu brusné pasty. Utěrkou z mikrovlákna opravnou pastu vetřete, abyste obnovili původní lesk. Nakonec opravované místo přestříkejte antistatickým přípravkem a přetřete dosucha.

Vlasové poškození

Malé, vlasové škrábance se řeší obdobně. Jen nepoužíváte brusné papíry a brusnou pastu je třeba intenzivně a postupně přetírat hadříkem až do vymizení škrábanců. A v obou případech platí: „Zůstane-li někde na povrchu malý škrábanec, celý postup zopakujte, jen brusné pasty použijte méně,“ doplňuje Martin Dusík.

Postup najdete i v naší fotogalerii.

Zdroj: Trachea