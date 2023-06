Zdroj: Shutterstock

Protéká u vašeho záchodu podomítkový splachovač? Ukážeme vám, jak vše jednoduše opravit, aniž byste museli čekat na instalatéra. Podle našeho návodu to zvládnete sami.

Přístup k podomítkovému splachovači je sice zakrytý, ale to neznamená, že oprava musí být složitá. Všechny podomítkové splachovače jsou konstruovány tak, aby opravu bylo možné provést bez poškození splachovače. Vnitřek splachovací nádržky, kde jsou ukryty všechny mechanismy, je přístupný kontrolním otvorem, který je uzavřen venkovním panelem s tlačítky pro aktivaci splachování.

Skrytý mechanismus

Chystáte-li se na opravu vestavěného splachovacího systému, je klíčové pochopit, jak to celé funguje. Vestavěný splachovací systém je skrytý pod omítkou a sestává ze dvou hlavních částí - nádržky pro vodu a ovládacího mechanismu.

Oprava netěsnosti skrytého splachování:

Zbytečné obavy

Ačkoli se může zdát, že by se opravou splachovače měli zabývat pouze profesionální instalatéři, pravdou je, že oprava nebo výměna některých jeho částí je relativně snadná a může být provedena samostatně.

Protékající voda?

Příčiny selhání splachovacího systému mohou být různé, ale nejčastěji se setkáváme s protékáním vody z nádržky do mísy. Toto je obvykle způsobeno problémem s jedním ze dvou hlavních ventilů v nádržce - splachovacím nebo napouštěcím ventilem.

Dvojice ventilů

Splachovací ventil je ten, který se otevře, když stisknete tlačítko pro splachování, a následně se zavře, aby se nádržka mohla znovu naplnit vodou. Napouštěcí ventil řídí množství vody, které vstupuje do nádržky. Pokud voda neustále vytéká ze splachovací nádržky, může to znamenat, že splachovací ventil se neuzavřel správně. Pokud naopak nádržka přetéká, může to signalizovat nefunkční napouštěcí ventil.

Odstranění nečistot

Nejprve musíte vypnout přívod vody do nádržky. Poté můžete vyjmout oba ventily a pečlivě je vyčistit. Nečistoty nebo usazeniny mohou často způsobovat, že se ventily nezavírají správně. Pokud vyčištění nezlepší situaci, budete pravděpodobně muset ventily vyměnit.

Výměna ventilu

Při výměně ventilů je důležité koupit správný typ pro vaši nádržku. Různé značky a modely mohou mít různé ventily, takže je důležité vědět, jaký typ potřebujete. Pokud si nejste jistí, nejlepší je vzít si s sebou starý ventil do specializovaného obchodu a poradit se s prodavačem.

Problém je jinde?

Po výměně ventilů nezapomeňte znovu otevřít přívod vody a zkontrolovat, zda je systém nyní v pořádku. Pokud stále dochází k úniku vody, mohlo by to znamenat, že je problém někde jinde, například v nesprávné poloze plováku.

Seřízení plováku

Plovák je malý plastový prvek naplněný vzduchem, který po spláchnutí klesne, což způsobí otevření ventilu. Poté se nádrž začne automaticky plnit, takže plovák stoupá - až to způsobí uzavření ventilu. Rameno páky, na kterém plovák visí, má podobu šroubu. A právě otáčením tohoto šroubu můžete měnit výšku plováku, a tím i hladinu vody, při které se ventil uzavře. Tímto způsobem se dá jednoduše regulovat množství vody přitékající v jednom okamžiku do záchodové mísy.

Údržba splachovacího systému

Také preventivní údržba může prodloužit životnost vašeho splachovacího systému a předcházet nákladným opravám. Splachovač kontrolujte pravidelně a vyčistěte ventily a nádržku, abyste odstranili případné usazeniny nebo nečistoty. Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, můžete zvážit použití odvápňovače, aby se zabránilo vzniku vodního kamene, který může poškodit ventily a jiné části splachovače.

Zvládne to i laik?

Oprava vestavěného splachovacího systému může vyžadovat trochu času a trpělivosti, ale je to úloha, kterou zvládne každý, kdo je ochotný se s problémem vypořádat. Nejprve se pokuste vyřešit problém odstraněním nečistot, výměnou ventilů nebo seřízením plováku. Pokud to nezabere, obraťte se na odborníka.

Zdroj: Skill Builder, Shib Prasad