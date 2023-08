Zdroj: Shutterstock

Způsobů opravy a zpevnění nosných zdí je celá řada a jejich výběr by měl provést odborník provádějící projekt opravy. Ke každému případu se přistupuje individuálně. K zesílení stěn může dojít až po odstranění příčiny poškození. Níže popisujeme některé z nejoblíbenějších způsobů zpevnění stěn, ve kterých se objevily trhliny a praskliny.

Oprava zdiva: Příčná výztuž

Příčná výztuž je metoda používaná při přetížení zdiva. K tomu se používají sítě z ocelových prutů. Umísťují se do zářezů provedených podél vodorovných spár, které procházejí celým zdivem. Jakmile jsou sítě na místě, vyplní se spára cementopolymerní opravnou maltou vstřikovanou pod tlakem. Po dobu těchto prací musí být stropy podepřeny. Místo sítí lze použít tzv. ocelové třmeny. Je to jednodušší, protože se zdivo nemusí prořezávat. Jediné, co je třeba udělat, je vyvrtat ve vodorovných spárách každých 30-60 cm otvory kolmo k líci zdi a vložit do nich třmeny. Tyto spáry se pak vyvrtají na tloušťku několika centimetrů a vloží se podélné tyče. Ty musí být přivařeny k příčným tyčím.

Oprava masivních trhlin v cihlách:

Vyztužení zdiva plochými tyčemi a sítěmi

Během metody vyztužení zdiva plochými tyčemi se ploché tyče o průřezu 6 x 80 mm umístí vodorovně po obou stranách poškozené stěny a upevní se šrouby o průměru 1,6 cm. Otvory pro šrouby by měly mít průměr 4 cm, protože je třeba jejich okolí ještě vyplnit opravnou maltou. Rozteč otvorů by měla být 1-1,5násobkem tloušťky zdi. Ploché tyče se umísťují každé 2-3 m.

Armovací mřížky a uhlíková vlákna

Vyztužování zdiva armovacími mřížkami je jednou z nejjednodušších a nejlevnějších metod. Na poškozené nebo oslabené místo se po odstranění omítky, očištění podkladu a základním nátěru nanese vrstva omítkové malty. Do ní se vmáčkne ocelová síť a nanese se druhá vrstva malty. Pletivo by mělo být dodatečně ukotveno ve zdivu. Při této metodě se opět používá cementopolymerní malta. Zesílení zdiva pomocí sítí a pásů z uhlíkových vláken se provádí podle projektu na poškozené stěny. K tomu je zapotřebí speciální cementová malta modifikovaná FRCM nebo polyesterovou či epoxidovou pryskyřicí.

Vyztužování zdí pomocí vazníků a kruhových nosníků

Při vyztužování ocelovými vazníky se používají vazníky vyrobené z tyčí o průměru 2-3 cm nebo ocelových lan. Vedou od rohu k rohu stěny, z vnitřní nebo vnější strany budovy. Jsou umístěny nad nebo pod stropy, případně v linii stropu. Jsou připevněny k ocelovým úhelníkům probíhajícím svisle v rozích. To je zprostředkováno ocelovými objímkami připojenými k těmto úhelníkům. Tyče nebo kabely vyžadují také napínání, k čemuž slouží například závitové napínáky. Vazníky umístěné na volném prostranství podléhají korozi a je třeba je udržovat nebo vyměňovat.

Zhotovení nových věnců

Nové věnce se zhotovují na vrcholech obvodových stěn starých domů, kde věnce scházejí a nebyly zhotoveny v době vzniku domu. Pro zpevnění věnce se obvykle používají železobetonové nosníky, které poskytují pevnost a stabilitu konstrukce. Nejprve je třeba provést přípravu povrchu a zajistit, aby byl čistý a hladký. To zahrnuje odstranění nečistot a případně opravu poškozených částí. Poté se provádí šalování, což je proces vytvoření bednění kolem věnce. Šalování slouží k udržení betonu na správném místě během procesu tvrdnutí.

Výztuž a betonování věnců

Po šalování se do bednění umisťuje výztuž, která je obvykle tvořena ocelovými tyčemi. Výztuž poskytuje pevnost a odolnost proti tlaku a napětí. Poté se do bednění nalévá betonová směs. Beton by měl být pečlivě rovnoměrně rozložen a vyhlazen, aby se zajistila rovnoměrná pevnost a stabilita. Po nalití betonu je důležité nechat věnec zrát a ztvrdnout. Doba zrání se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a typu betonu použitého pro věnec. Po dostatečném vyzrání betonu se odstraňuje šalování. Je důležité provést tento proces opatrně, aby nedošlo k poškození věnce. Zpevnění věnce je důležitým krokem při stavbě, který přispívá k pevnosti a stabilitě konstrukce.

Zdroj: haus.de, familyhandyman.com