Mezi běžnou údržbu a drobné opravy bytu patří oprava omítky, výměny vypínačů, zásuvek, případně sifonu u umyvadla. Jde o výdaje, které platí nájemník. Víte, do jakého limitu?

V nájmu platíte víc než jen nájem

Hodně lidí si myslí, že po nastěhování do nájmu budou platit jen nájemné spolu s energiemi. Pokud jste si mysleli, že za údržbu nemovitosti nezaplatíte ani korunu, zklameme vás. Někdy nestačí zavolat majiteli a čekat, až problém vyřeší. Existuje hned několik nákladů, které musíte platit vy jako nájemce. V konkrétních situacích je nutné určit, co spadá pod běžnou údržbu či drobnou opravu – a co ne. Pokud se ve smlouvě nedohodnete jinak, jde o něco, co musí řešit nájemce.

Co je běžná údržba

Běžná údržba znamená udržování nebo čištění bytu a jeho vybavení při běžném užívání. Součástí je například malování, oprava omítek, tapetování, čištění podlah, zanesených odpadů či obkladů. Jde o náklady, které vynaložíte na udržení bytu a jeho zařízení ve funkčním stavu.

I proto sem spadají také prohlídky a čištění sanity, digestoří, kuchyňských sporáků, trouby. Dále kontrola detektoru kouře a oxidu uhelnatého.

Co jsou drobné opravy

Odlišnou kategorií jsou drobné opravy. Ty jsou vymezeny věcně, ale také finančním limitem. Nad rámec seznamu uvedeného v nařízení vlády jde o všechny další opravy, jejichž náklad nepřesáhne částku 1 000 Kč.

Nepočítá se do toho doprava a jiné náklady spojené s opravou, tyto náklady platí nájemce vždy. Nad tento limit jsou opravy starostí majitele. Pokud přesáhne součet nákladů za drobné opravy v daném roce částku 100 Kč na 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu, další opravy v daném roce musí platit rovněž majitel bytu.

Do kategorie drobných oprav, na které se nevztahuje limit 1 000 Kč, patří:

drobné opravy podlahových krytin, výměny prahů a lišt, částí dveří a oken a jejich kování a klik, výměny zámků, rolet a žaluzií, výměna vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, opravy klimatizace, opravy měřidel energií, kamen, kotlů, termostatů, hlásičů požáru a kouře, sporáků a pečicích trub. Dále některé věci v koupelně.

