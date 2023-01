Zdroj: shutterstock.com

Opuncie jsou velmi oblíbené nejen pro svoji krásu, ale také rozmanitost. Opuncií existuje přes 300 botanických druhů a spousta vyšlechtěných kultivarů. I proto můžete mít těchto kaktusů doma hned několik a stále budete mít jistotu, že každý bude jiný.

Dejte si pozor na trny

U opuncií jsou rozmanité nejen barvy a tvary, ale také jejich otrnění. Malé trny se nazývají glochidy, sehnat ale můžete také opuncie téměř bez trnů. Trny na opunciích mají zpětné háčky. Pokud se jich dotknete, budou se vám z kůže vytahovat velmi obtížně. I proto buďte při manipulaci s rostlinami opatrní.

Jak na pěstování opuncie?

Pěstování opuncie není nic složitého. Potřebují hodně světla, ideální je přímé slunce, a dobře propustná půda. Zálivka by měla probíhat zhruba jednou za dva týdny. Do další zálivky by měla zemina dobře vyschnout. V létě opuncie umístěte na zahradu nebo na okenní parapet. Věděli jste, že venkovní druhy snesou poklesy teplot pod – 25°C. Potřebují slunné stanoviště s propustnou zeminou. Třeba na suché skalce orientované na jih až západ.

Jak pečovat o opuncie v zimě

Opuncie potřebují úplné sucho v kombinaci s nižšími teplotami. Optimální jsou teploty mezi 5 až 15°C. Zazimujte je proto třeba na zaskleném balkoně, chladné, ale prosvětlené chodbě a podobně. Chlad a sucho pozastaví jejich růst. V případě vyšších teplot je třeba zajistit jim maximum světla, jeho nedostatek může opuncie vytáhnout a deformovat.

Zalévejte je 1krát měsíčně. Venkovní druhy mohou mít v zimě potíže s vlhkostí. Podloží skalky musí být dobře propustné, aby rostlinám nezahnívaly kořeny.

Jak na množení opuncie

Opuncie můžete množit dvěma způsoby. Generativně (semeny), plodů se však dočkáte hlavně u venkovních druhů. Ze semen můžete vypěstovat více rostlin, bude to však trvat několik let. Druhou možností je řízkování – velkou výhodou je možnost nakvétání rostlin druhým rokem.

