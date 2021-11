Zdroj: profimedia.cz

Nebezpečí na orchideje číhá hlavně přes zimu, kdy se v bytech topí a zároveň je v nich suchý vzduch. To jim neprospívá, zvlášť když se rozhodnete vyřešit to tím, že květináč postavíte do vody, aby orchidej měla neustále dostatek vláhy. Tím dojde k opačnému extrému a kořeny sice nebudou zasychat, ale zase začnou hnít. Obojí je pro rostlinu potenciálně smrtící.

Se zálivkou se to musí umět

Nedostatečnou vlhkost vzduchu nahraďte rosením, případně můžete vedle květináče postavit misku s vodou nebo s mokrými oblázky. Zálivku stačí provádět jednou týdně, ale rozhodně ne na list, lepší je květináč (vždy průhledný, aby ke kořenům mohl dostatek světla) ponořit na několik minut do odstáté vody, čím měkčí, tím lepší. Pokud byste měli k dispozici dešťovou vodu, tak by to orchideji svědčilo úplně nejvíc. Poté, co substrát nasákne vodou, květináč zase vytáhněte a nechte okapat, rozhodně nesmí ve vodě zůstat. Zálivku i rosení provádějte spíš přes den, ne večer, aby orchidej nebyla vlhká na noc, kdy je v bytě nižší teplota.

Se správnou péčí bude mít orchidej zdravý kořenový systém a bohatě pokvete Autor: Mariia Boiko / shutterstock.com

Když nic nepomáhá, je čas na radikální střih

Když vám přes dobrou péči rostlina skomírá a nekvete ani neroste, je čas na invazivní zásah. Nejprve rostlinu zkuste přesadit a při té příležitosti zkontrolujte kořeny. I když máte pocit, že přes průhledný květináč kořeny vidíte a zdají se vám zdravé, uprostřed mohou být buď suché, nebo naopak uhnilé. A právě takové kořeny musí pryč.

Vezměte si sterilizované nůžky, abyste do rostliny nezanesli nějakou infekci, a suché, duté nebo hnědé či zčernalé kořeny odstraňte. Zdravé kořeny jsou pevné, šedozelené. Řez poté posypte aktivním uhlím nebo skořicí jako dezinfekcí, která zabrání vzniku plísní, a rostlinu přesaďte do nového substrátu určeného speciálně na orchideje. Můžete použít i nový květináč, případně ten starý pořádně vymyjte horkou vodou. Zhruba týden přesazenou rostlinu jen roste, až po týdnu ji zalijte.

V případě, že orchidej zcela postrádá zdravé kořeny, zastřihněte všechny tak, aby z nich zůstaly jen zdravé části. I v takovém případě by se v čerstvém substrátu s popraškem uhlí či skořice měla rostlina vzpamatovat, absence nefunkčních a hnijících kořenů by jí měla naopak prospět. Pravděpodobně se tak dočkáte nejen toho, že začne zase růst, ale i vytoužených květů.

