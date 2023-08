Zdroj: shutterstock

Když dojde na zahradničení, může se zdát, že je to jen o tom, kolik vody, světla a lásky rostlinám dáte. Ale stejně jako my, i rostliny potřebují vyváženou stravu, aby mohly růst a prosperovat. A právě zde vstupuje na scénu organické hnojivo. Dáme vám několik tipů, jak vybrat to správné a jak ho efektivně používat. Tak pojďme na to!

Droždí jako hnojivo - jak ho použít?

Co jsou to organická hnojiva?

Organická hnojiva jsou produkt, který je odvozen přímo z rostlinných a živočišných zbytků. A na rozdíl od syntetických hnojiv, které mohou negativně působit na životní prostředí, organická hnojiva pomáhají vylepšovat půdní strukturu a zvyšují biologickou aktivitu.

Jaká existují organická hnojiva?

Organická hnojiva se dělí do několika kategorií. První z nich jsou rostlinná hnojiva, jako je kompost, mulč nebo zelené hnojivo. Dále máme živočišná hnojiva, jako jsou hnůj, krevní moučka nebo rybí emulze. A na závěr jsou tu minerální hnojiva, jako je například dolomitický vápenec nebo rock fosfát.

Jak vybrat hnojivo?

Vybírat správné organické hnojivo je jako vybírat správný proteinový shake pro své svaly. Musíte znát potřeby své rostliny. Některé rostliny preferují vysoký obsah dusíku, zatímco jiné potřebují hodně fosforu. Máte-li rostliny, které jsou náchylné na choroby, zvolte hnojivo obsahující hodně draslíku.

Jak používat hnojivo?

Až si vyberete to správné hnojivo, je načase ho začít používat. Pravidlo číslo jedna: nepřehánějte to! Příliš mnoho hnojiva může být pro rostliny stejně škodlivé jako jeho nedostatek. Před použitím si vždy důkladně přečtěte návod. Organická hnojiva obecně aplikujte v jarních a podzimních měsících, kdy rostliny začínají a končí svůj růstový cyklus. Ale pamatujte, každá rostlina je jedinečná, takže se nesnažte nalézt jedno univerzální řešení.

Zdroj: sciencedirect.com, prakati.in, pennington.com