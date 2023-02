Zdroj: Shutterstock

Chaloupko, chaloupko, tak je mi vhod, otoč se, ať je ke mně tvůj vchod. Znáte to, že? Jenže v téhle pohádce to bylo jednoduché. Když bylo zapotřebí, chaloupka se otočila. A když na ni svítilo slunce, mohla se posadit třeba někam do stínu. V realitě ale musíme postavit dům tak, aby co nejlépe reflektoval roční období a světové strany. A není to jednoduché rozhodování. Spousta lidí totiž sice ví, že slunce v létě vychází a zapadá na jiném místě než v létě. Ale kde a jak vysoko vystoupá? To jsou hlavní otázky, které po vyřešení znamenají solární zisky i nepřehřívání interiéru.

Tak předně – slunce v létě (v červnu) vychází na severovýchodě a obejde největší kruh a uloží se ke spánku na severozápadě. V prosinci naopak vykoná nejkratší dráhu, kdy vyjde na jihovýchodě a zapadne na jihozápadě. Skutečný opsaný oblouk východ-západ pak je možné na naší rovnoběžce najít v září. Zajímavé také je, jak vysoko je slunce nad obzorem. Zatímco v červnu vystoupá až do 60° nad obzorem, v zimě má jen 15°.

Pohybu slunce je pak dobré přizpůsobit polohu domu a rozmístění pokojů, tedy pokud samozřejmě můžete. Tak například severní strana může být bez oken. Jde o polohu, která je ideální pro vstup do domu, ale určitě ne pro největší okna do obývacího pokoje.

Na východ je lepší situovat ložnice. Slunce bude příjemně budit. V létě, kdy je venku horko, pak odpolední slunce nebude přehřívat tyto pokoje, které by měly zůstat na noc chladné, aby se v nich dalo vydržet. Avšak třeba dětský pokoj by měl být teplý, takže i posun víc k jihu není na škodu, ale ne na jihozápad (opět z důvodů letního žáru).

Na stranu západu slunce se pak přesunují společné prostory, jako je obývací pokoj, kuchyně a jídelna. Aby nedocházelo k přehřívání, je dobré tyto pokoje pak vybavit venkovními žaluziemi nebo slunolamy či přesahem střechy. Ty vlastně využijí výše uvedeného rozdílu výšky slunce nad obzorem, kdy vysoko posazené slunce odstíní, nízko posazené pak nechají vniknout do interiéru.

Typická ukázka toho, jak se ochránit před vysokým a horkým letním sluncem a přitom mít solární zisky při plochém zimním slunci díky přesahu střechy

Ovšem i tady nejste tak úplně volní s výběrem umístění a strany. Zákon totiž počítá s takzvaným prosluněním. Hygienická norma například nařizuje, že v době denní rovnodennosti (tedy září) musí být pokoj osluněn minimálně 1,5 hodiny denně. A to u severního okna nezvládnete nikdy.

Problémy

Tohle všechno je sice skvělá teorie, ale praxe je většinou mnohem horší. Postavit dům na pozemku, moct si s ním otáčet podle libosti a přemýšlet, kudy jde sluníčko, je možné jen ve zlomku případů. Většinou musí nakonec jít o kompromis, aby se dostálo hygienickým a stavebním předpisům, možnostem pozemku i finančním požadavkům investorů.

Velké problémy například vytváří svah. Dům v severním svahu bude mít vždy problémy se sluncem, protože to bude příliš brzo zapadat. Severní svah je proto tmavý, chladný a vlhký. Stejně tak je problém s komunikací. Třeba ta na jižní straně domu: když na severní stranu nechcete nebo nemůžete dávat pokoje, tak na jižní straně, kde je komunikace, nebudete mít zase v pokojích klid. Navíc pokud bude dům přisazený k silnici, pozemek za ním bude zastíněný.

