Ovocný strom po sklizni může působit trochu vyčerpaně – skoro jako my po dobrém večírku. Ale nebojte, i pro stromy existuje post-party lék! Ponořte se do několika tipů, jak ošetřit stromy po sklizni a připravit je na další sezónu plnou bohatých a chutných plodů.

Někdo má po oslavě kocovinu, jiný potřebuje regeneraci po maratonu a ovocné stromy? Ty si oddechují po sklizni. A stejně jako my, i stromy potřebují po náročném období trochu lásky a péče. Možná se ptáte, proč bychom měli věnovat stromům takovou pozornost? Odpověď je jednoduchá: díky péči jim můžeme zajistit dlouhý a zdravý život a bohatou sklizeň na příští rok.

Přízemní péče

Po sklizni je ideální doba na to, abyste se věnovali nejen stromům, ale i půdě kolem nich. Ovocné stromy milují živiny a je důležité doplnit to, co během roku vyčerpaly. Zkuste půdu lehce prokypřit a přidejte kompost či organické hnojivo. Stromy vám za to poděkují bohatším kvetením a plodností v následujícím roce.

Stříhání a omlazení

Po sklizni je také čas na trochu úprav. Odstranění starých a poškozených větví pomůže stromu lépe dýchat a zajistí, že veškerá energie půjde do nových výhonků. Je to takové "wellness" pro stromy, kterým jim dáte nový účes a pomůžete jim vypadat mladší a vitálnější.

Ochranářské rituály

Abychom se vyhnuli nemilým návštěvám - škůdcům nebo nemocem - je dobré provést postřik vhodným přípravkem. Samozřejmě, vždy s ohledem na životní prostředí. Vyhněte se chemickým bombám a volte ekologické varianty, které neublíží vašim stromům ani planetě. Takto ošetřený strom je pak připravený čelit mrazům, sněhu a všemu, co mu příroda přichystá do cesty.

Některé kultury jdou ještě dál

Víte, že některé kultury považují stromy za posvátné a mají pro ně dokonce zvláštní rituály? V Japonsku například existuje tradice, kdy zahradníci jemně setřou sníh z větví stromů, aby zabránili jejich poškození váhou sněhu. Co je ale nejvíc fascinující? Japonci věří, že tímto činem projevují úctu přírodě a stromům, které nám dávají plody. Ano, až takto hluboký vztah může člověk mít ke stromům.

V péči o ovocné stromy je ukryté jakési kouzlo. Věnujeme jim pozornost a lásku, a ony nám to vracejí nádhernými plody. Tak proč jim nedopřát malý wellness po náročné sklizňové sezóně?

