Proč raději stévie než cukr?

Mezi hlavní výhody používání stévie oproti cukru patří její nízký obsah kalorií a nízký glykemický index. To znamená, že když použijete stévii, hladina cukru v krvi se nezvyšuje tak rychle, jako je tomu v případě cukru. Ideální rostlina pro lidi s diabetem nebo pro dietáře. Stévie také neobsahuje žádné umělé přísady nebo konzervační látky, což ji činí vhodnou volbou pro ty, kteří dbají na zdravou výživu.

Podívejte se, co umí stévie sladká:

Kromě toho, že stévie sladí, má také několik dalších přínosů pro zdraví. Její listy jsou bohaté na antioxidanty a obsahují látky, které mohou pomoci snížit krevní tlak a mírnit příznaky alergií.

Jak ji pěstovat?

Pěstování stévie není složité, ale je třeba dodržovat několik základních pravidel. Stévie potřebuje slunné místo a půdu, která je dobře odvodněná. Můžete ji pěstovat buď v květináči uvnitř, nebo venku v zahradě. Při pěstování venku je třeba rostlinu pravidelně zalévat – ale pozor, nepřelévat! Stévie potřebuje hodně vody, ale přemokření půdy by jí škodilo. Je tedy důležité udržovat rovnováhu mezi dostatečnou vláhou a suchou půdou.

V případě stévie doporučujeme pěstování v květináči poblíž kuchyně. Pak budete mít její listy vždy po ruce. Jak na to? Kupte si semenáčky stévie, vyberte slunné místo u okna bez přímého slunce a připravte si květináč s drenážními otvory. Do květináče dejte půdu určenou pro kaktusy nebo sukulenty. Semenáčky zasejte do půdy tak, aby byly pokryté asi 1 cm půdy. Poté je zalévejte pravidelně, ale nechte půdu vyschnout mezi zálivkami.

Stévie ocení i občasné hnojení. Skvělé je hnojivo pro kaktusy a sukulenty. Hnojte rostliny jednou za měsíc během období růstu. Víckrát ne! Přebytek hnojiva by mohl vést k poškození listů.

A teď hurá na to!

Pokud se budete o stévii správně starat, můžete si během několika měsíců vypěstovat dostatek sladkých listů pro celoroční použití. Hodí se čerstvá do nápojů, pokrmů, ale můžete ji i nasušit. Když pak sušenou stévii rozemelete, máte dokonalou náhradu cukru třeba i na pečení.

