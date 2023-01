Zdroj: shutterstock

Když bolí klouby, žádný pohyb není sranda. Co když je ale součástí našeho každodenního života? Trocha relaxace a bolest je pryč, ale s přibývajícím věkem přibývá bolestí. Na následujících řádcích poradíme, jak bolavým kloubům ulevit.

Jistě i vás neustále bombardují reklamy s kloubní výživou. Pomoct si můžete i sami dodržováním jednoduchých pouček. S bolestmi kloubů zatočí recepty, které používaly i naše babičky.

Neuvěříte, že je ještě neužíváte

Ze všeho nejdřív si zkontrolujte složení vašeho jídelníčku. Nechybí v něm důležité živiny jako vápník a vitaminy C a D? Zařaďte je do něj co nejdřív. Jezte hodně kapusty, celeru nebo zelí. Pokud nejste vyloženě milovníci těchto druhů zeleniny, najdete je i ve vlašských ořeších, rozinkách, máku a špenátu. Naopak omezte sladkosti a uzeniny.

Kromě správných ingrediencí je základem v boji proti bolestem kloubů i správný a pravidelný pohyb. Bolí vás často kolena a kyčle? Choďte často na procházky, protože i malé zhubnutí jim odlehčí. A nezapomeňte na protahování. Podívejte se, jak na bolesti kloubů využít speciální, ale nenáročné čínské cviky:

Tyto chutné a voňavé recepty vás překvapí

Neexistuje pouze jedna cesta, jak ulevit bolavým kloubům. Tu svou si musí najít každý sám. Ať už vsadíte na studené, či horké obklady, zábaly nebo speciální krémy, vyzbrojte se trpělivostí. Nic nepřejde hned.

Užívejte různé potraviny a byliny, mnohé najdete i u vás doma. Třeba aloe je vynikajícím a osvědčeným pomocníkem, který zmírňuje záněty kolenního kloubu i kloubů na ruce. S tím vám pomůže i křen, zázvor a zázvorový čaj. Přidejte je jako tajnou přísadu při vaření nebo z nich udělejte placku pro obklady.

Už jste slyšeli o síle borovicového a smrkového jehličí? Určitě jste se s nimi už někdy potkali v masážních mastech na namožené svaly a klouby. Látky v mladých zelených výhoncích totiž obsahují látky, které vaše tkáně prokrví. Vyzkoušejte z nich také voňavou a účinnou lázeň.

