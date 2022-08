Zdroj: shutterstock

S cuketami jedině do tepla

Cukety je nejlepší vysévat na přelomu dubna a května, tedy v době, kdy už nehrozí přízemní mrazíky. Rostlina je totiž teplomilná a nesnáší dobře nižší teploty. Pokud se rozhodnete pěstovat cuketu v truhlících, myslete na to, že je třeba umístit je na místo, kde bude dostatečný přísun světla a tepla od sluníčka.

Půdu na pěstování cukety si můžete předem připravit. Před výsadbou můžete záhon přikrýt černou fólií, aby se půda prohřála. Druhou možností, jak zlepšit půdu pro cuketu, je obohatit ji kompostem.

Myslete na prostor

Cukety jsou větším druhem rostlin. To je dobré mít na paměti při zasévání semen. Ty je dobré zasít po třech do tzv. hnízd. Mezi jednotlivými hnízdy ponechejte prostor 70–100 cm. V půdě se kořeny cukety velmi roztahují a při nedostatečném prostoru by mohly nastat problémy.

Klíčem je půda bohatá na živiny

Cukety ocení půdu bohatou na živiny, naopak nebudou nadšené z jílovité nebo písčité půdy. Pokud nemáte na zahradě nejúrodnější půdu, můžete jí pomoci kompostem, zkvašenými slepičinci nebo tekutými hnojivy.

Pamatujte na průběžnou sklizeň

Cukety vyžadují pravidelnou vydatnou zálivku. Dávejte si však se zaléváním záležet a vodu lijte ke stonku, nikoliv na listy. Tím snížíte riziko vzniku plísně.

Plody pak sklízejte postupně. Cukety odřežte vždy, když budou mít mezi 15 až 20 centimetry. Cukety se plodí průběžně, takže při dostatečném počtu rostlin si zajistíte pravidelný přísun cuket třeba i každý týden po celé léto.

