Zdroj: Shutterstock

Než vám prozradíme, jaká svítidla jsou do kuchyně vhodná, je třeba zmínit pár pravidel, která při výběru osvětlení hrají důležitou roli.

1. Velikost a tvar - čím je kuchyň větší nebo členitější, o to více je třeba osvětlení.

2. Styl - dejte si pozor, aby nová světla zapadla do vašeho interiérového stylu. Do rustikálního stylu se skvěle hodí například mosazná světla. Industriální styl si zase žádá černá kovová svítidla. A pokud máte propojenou kuchyni s obývacím pokojem, pokuste se do obou místností vybrat podobná osvětlení, aby vše pěkně ladilo.

3. Výška stropu - minimální výška pro kuchyně v podkroví by měla mít 2,3 m, v rodinných domech 2,5 m, v bytech 2,6 m. Do této výšky stropů se hodí spíše zapuštěné či přisazené osvětlení nebo bodovky. V případě, že je váš strop vyšší, ideální budou závěsná svítidla.

Jaká barva osvětlení je do kuchyně nejvhodnější?

Osvětlení do kuchyně by se mělo co nejvíce podobat přirozenému dennímu světlu. Proto vybírejte jasné bílé světlo. Obecně platí, že čím více kelvinů, tím je světlo bělejší a jasnější. Naopak čím méně, tím je světlo více do žluta. Doporučuje se tedy volit svítidla s hodnotou mezi cca 3800 K – 5200 K.

Jaké druhy osvětlení do kuchyně zvolit?

Základem je centrální osvětlení, které osvětlí pracovní plochu a případně jídelní stůl. Mělo by být umístěné ve středu místnosti. Jeho světlo by mělo být měkké a ne moc intenzivní. Dalším typem jsou bodová světla, kterými osvětlíte jednotlivé části kuchyně. Centrální svítidlo využijete u posezení s přáteli a bodová svítidla přispějí k pohodlnému vaření a bezpečnému krájení.

Ideální jsou také LED pásky, a to nejen kvůli úspornému osvětlení, ale i kvůli variabilitě. Můžete u nich totiž měnit barvu i intenzitu světla. V kuchyni LED pásky využijete nejen nad pracovní deskou, ale i k nasvícení poliček a skříněk.

Zdroj: Alza.cz, E-light.cz