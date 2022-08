Zdroj: shutterstock

Trápí vás oteklé nohy? V dnešní době, kdy většinu dne prosedíme, to není nic neobvyklého. Může to být ale pěkně nepříjemné. Dejte si ozdravnou koupel v bylinkách a zbavte se oteklých noh.

V první řadě je nutné zjistit příčinu oteklých noh – nepodceňujte to a poraďte se s lékařem. Možná o nic nejde, ale v horším případě to může značit i nějaké onemocnění. Za oteklýma nohama můžou stát léky na vysoký tlak, nadváha, menstruace, těhotenství. Proč to nepodceňovat? V některých případech může jít i o krevní sraženiny v noze, případně o onemocnění jater, srdce nebo ledvin. Občas za oteklýma nohama hledáme i lymfatický otok. Pokud jsou příčiny banální, můžete si ulevit díky pár babským radám.

Vyzkoušejte heřmánek, ten vaše nohy opravdu zklidní

Do jednoho litru vroucí vody vsypte asi 5 lžic sušeného heřmánku. Ten si můžete sami nasušit nebo koupit ve zdravé výživě či lékárně. Tento odvar nechte 20 minut louhovat. Poté jej sceďte a nechte vychladnout asi na 38 stupňů. Kápněte do něj pár kapek levandulového oleje, přelijte do lavoru a nechte v něm odpočinout vaše nohy aspoň 15 minut.

Stejně zafunguje i máta

Opakujte stejný postup, jen myslete na to, že koupel by neměla trvat déle než 10 minut. Máta je protizánětlivá bylinka a má analgetické účinky. Obsahuje mentol, který příjemně chladí a znecitlivuje, uklidňuje.

Protizánětlivě a dezinfekčně působí i dubová kůra

Ta navíc odstraňuje i nežádoucí pach nohou. Sedm lžic dubové kůry dejte vařit do dvou litrů vody asi na 20 minut. Poté nechte odvar vychladnout na 37 stupňů a ponořte do něj nohy. I tato koupel by měla trvat maximálně 15 minut.

zdroj: primanapady.cz, ireceptar.cz