Protože se měkké pájení používá hlavně v elektronice, musíme se ujistit, že elektrický obvod, který se má pájet, není připojen ke zdroji elektrického proudu. Takže – nejprve vypojte kontakt a teprve pak můžete začít. Vodiče nebo jiné kovové části, které mají být pájeny, by měly být čisté a odmaštěné. Pomocí páječky je zahřejte a naneste pájku. Nezahřívejte cín přímo hrotem páječky - to je chyba, ale raději bokem. Když se pájka roztaví a dobře se rozteče kolem kovu, odsuňte ji a počkejte, až spoj ztuhne; nenanášejte příliš mnoho pájky. Pokud nanesete příliš mnoho pájky, vznikne tzv. studený spoj, to znamená, že pájka není dostatečně spojena s kovem.

Pájky s kalafunou

Většina cínových pájek má ve svém složení kalafunu, takže obvykle není třeba používat zvlášť kalafunu ani pájecí pastu. Pokud však zjistíte, že pájka nepřiléhá správně, namáčejte hrot páječky do kalafuny každých několik pájení před kontaktem s pájkou. Hrot páječky by se měl čas od času očistit otřením pilníkem nebo smirkovým papírem – a to za studena. Později, po zahřátí, by se měl hrot namočit do kalafuny nebo pájecí pasty a pokrýt tenkou vrstvou pájky.

Deset tipů pro okamžité zlepšení vašich pájecích dovedností:

Zásady tvrdého pájení

Plochy určené k pájení musí být nejprve důkladně očištěny a dokonce zdrsněny. To lze provést jemnozrnným smirkovým papírem nebo ocelovou vlnou. Rovněž je třeba je odmastit. Nečistoty a mastnota, stejně jako rez, by mohly snížit přilnavost pájky. Očištěný kov je třeba potřít pájecí pastou, aktivní pájecí kapalinou nebo posypat práškem zvaným borax.

Pozor na rez

Pájecí pasta zastaví proces oxidace, který je oproti zdání velmi rychlý a začíná již minutu po očištění kovu. Pájený předmět se samozřejmě nepokryje rzí okamžitě, ale vytvoří se shluky rzi, které jsou pouhým okem neviditelné a které, i když jsou malé, mohou snížit trvanlivost pájky. Pasta se nanáší v tenké a rovnoměrné vrstvě. Pokud pájíte nerezovou ocel, použijte speciální pastu určenou pro tento kov. Po pájení ji bude třeba odstranit horkou vodou.

Postup tvrdého pájení

Umístěte oba kusy kovu do těsného vzájemného kontaktu. Pomocí páječky zahřejte pájenou plochu na teplotu mezi 450 °C a 820 °C. Naneste pájku, která by se měla při kontaktu s horkým kovem sama roztavit. Pro hliník používáme hliníkové pájky, pro měď fosfátové měděné pájky nebo slitinu mědi a stříbra (5 %), pro ostatní kovy kromě hliníku, olova, cínu a litiny používáme stříbrné nebo cínové pájky s vysokým obsahem cínu. Pomocí hrotu páječky rozetřete roztavenou pájku po spoji a dbejte na to, aby těsně vyplnila spoj. Po vychladnutí pájky můžeme pájenou plochu očistit a jemně obrousit, aby se povrch vyrovnal.

