Zdroj: Zehnder

Bydlím v panelovém domě. Stropy mám vysoké 2,54 m a hledám možnost, jak snížit vlhkost v bytě, protože po zateplení mi byt přestal dýchat a objevila se mi tu plíseň. Možností není mnoho a já přemýšlím nad řízeným větráním s rekuperací. To bych napojil na průraz větrání z původního špajzu. Jenže je tu mírný problém. Vejde se mi to pod strop? Podle norem je minimální výška stropu 2,5 metru a podle mě se mi to tady nevejde. Našel jsem firmu Zehnder, která to podle videa instalovala do panelového bytu pomocí nějakých plochých trubek, a tak jsem se chtěl zeptat, jestli tohle není cesta. I když pochybuji, že se všechno vejde do čtyř centimetrů.



Tak tohle je jistě možnost, jak vyřešit vznikající plísně v bytě po zateplení. To video, které jste našel, je asi pravděpodobně tohle:

Výšku stropu nevíme, ale samozřejmě jsme položili dotazy firmě na nutnou výšku pro instalaci. Z firmy Zehnder nám odpověděl obchodně-technický zástupce pan Roman Šubrt.



Jaký je rozdíl mezi trubkami s kruhovým a plochým průřezem z hlediska tlakových ztrát?

Jestliže uvažujeme naše potrubí Zehnder ComfoTube 90 a ComfoTube Flat 51, rozdíl je zanedbatelný. V rámci instalací v běžných rodinných domech k rozdílu není třeba brát zřetel.

Montují se tlumiče hluku na plochém potrubí?

Systém Zehnder řeší akustické zatlumení na rozdělovači tras či před ním. Všechny trasy (ať kruhového, či plochého průřezu) za rozdělovači jsou tedy již akusticky zabezpečené a není třeba je dále zatlumovat.

Kolik minimálně zabere podhled s větráním od stropu pro různé druhy potrubí (s ohledem na minimální výšku stropu)?

Používáme kruhové potrubí s průměrem 75 nebo 90 mm a ploché potrubí s výškou 51 mm. Potrubí může být shora i zdola v kontaktu s konstrukcemi. Tím je dán požadovaný prostor pro vedení. Pro vyústění tvarovkami z podhledu je třeba prostoru více. Pro ComfoTube 75 je to s tvarovkou TVA-P 75 115 mm od uchycení tvarovky po interiérový líc SDK, u ComfoTube 90 s TVA-P 90 je to 130 mm a pro ComfoTube Flat 51 je to s tvarovkou CLRF 98 mm.

Takže v tomhle případě vás jistě nepotěšíme. Pokud byste chtěl celostropní podhledy s výdechy, je to v případě plochých trubek minimálně 98 mm + SDK. Jediná možnost tak je, nedělat celostropní řešení, ale jakousi zavěšenou konzoli u stropu. Je ovšem otázkou, jaká by byla účinnost tohoto řešení. To by musel vypočítat odborník na termodynamiku. Doporučujeme se domluvit přímo ve firmě.

Pokud máte nějaké dotazy, pošlete nám je do redakce na mail redakce@dumazahrada.cz. Pokud budeme sami vědět, rádi je zodpovíme, nebo pošleme některému z odborníků.