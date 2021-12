Zdroj: Pernerka

Pro někoho může jít o „nošení kynutého těsta do lesa“, bez něhož se neobejde ani vánočka, ani panettone. Nicméně technologie se přece jen liší. Příprava panettone potřebuje opravdu hodně času kvůli kynutí, proto když už se do italského chleba pustíte, udělejte rovnou dva. Jeden pro sebe a druhý někomu věnujte jako dárek. Proto uvádíme suroviny pro dva kusy. Recept jsme pro vás připravili se značkou Pernerka.

Na několik etap

Začněte kváskem. Potřebujete 125 ml vlažné vody, 125 g pšeničné hladké mouky, 2 čajové lžičky cukru, 1 sáček droždí.

Droždí a cukr rozmíchejte ve vlažném mléce, poté přidejte mouku a promíchejte. Přikryjte potravinářskou fólií a nechte na teplém místě hodinu odpočinout.

Pokračujte první částí těsta. Potřebujete 680 g pšeničné hladké mouky, 330 ml vody, 4 žloutky, 170 g cukru, 25 g medu, 160 g měkkého másla, kvásek.

Nejprve smíchejte suché suroviny, pak přidejte ostatní. Zpracujte v těsto, které nechte 12 hodin kynout. Těsto by mělo významně zvětšit objem, proto ho vložte do velké mísy. A nevadí, když bude lepit.

Teď ho ještě vylepšete. Potřebujete 180 g rozinek v rumu, 1 vanilkový cukr, 130 g vody, 3 vajíčka, 3 žloutky, 40 g medu, 240 g měkkého másla, 170 g moučkového cukru, 170 g pšeničné hladké mouky, 2 špetky soli.

Do nakynutého těsta dále vmíchejte vejce, žloutky, mouku, sůl, med a moučkový cukr. Na hnětení po dobu asi 15 minut využijte robot. Poté postupně přidávejte změklé máslo, dobře zapracujte. Těsto nechte 15 minut odpočinout. Následně přidejte rozinky smíchané s vanilkovým cukrem a hněťte 10 minut, dokud nevznikne hladké těsto. Mísu přikryjte a nechte kynout 2 hodiny, dvakrát se snažte těsto přeložit.

V této fázi těsto rozdělte na dvě poloviny a dejte je do forem nebo kulatých hrnců bez plastových madel vyložených pečicím papírem. Nahoře můžete těsto lehce naříznout do tvaru písmene X. Nechte kynout dalších 12 hodin.

Konečně ho šoupněte do trouby vyhřáté na 200 °C. Pečte 10 minut. Snižte teplotu na 180 °C a pečte 15 minut. Znovu snižte teplotu na 150 °C a pečte hodinu. Ke konci ho propíchněte špejlí, nebude-li lepit, je upečeno.



Tip navíc: Po upečení panettone vyklopte, propíchněte skrz naskrz v dolní části dvěma špejlemi a otočte vzhůru nohama. Když ho takto necháte vychladnout, mělo by si udržet pěknou „čepici“.



