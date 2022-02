Zdroj: Whitewater Imagery

Postavit si dům, který téměř nespotřebovává energie ze sítě, dnes není takový problém. Stačí se zajímat o to, co znamená pasivní dům a jak ho ještě o maličký kousíček popostrčit. Pojďme se podívat na jeden takový, který se ale neomezuje ve velikosti pokojů.

Vytopit velký pokoj je problematické. Vysoké stropy, velký objem vzduchu – to není nic, co by bylo synonymem pro energetickou nenáročnost. Tenhle dům si z toho ale nic nedělá a technologickou precizností se pustil na cestu k pasivnímu standardu i přes velkorysost prostor.

Na místě jen základ

Firma Baxter Building začala v USA dláždit cestu k energeticky nenáročným domům. My v Evropě jsme v tomto ohledu o kousek dál, ale přesto je zajímavý vhled do téhle americké cesty. Dům v Hudson Valley byl navržen studiem River Architects pomocí principů Passive House Net-Zero, tedy po našem bychom řekli, že jde o pasivní domy s téměř nulovou spotřebou energií. Je jedno, jestli dům stojí v Evropě nebo v USA – základem je vždy perfektně vytvořená obálka domu, kterou neuniká teplo, takže není třeba jej znova a znova vyrábět.

Tento dům je postavený téměř kompletně v hale. Na místě byly provedeny jen základní konstrukce a v hale se pak montovaly kompletní stěny z panelů Bensonwood, a to včetně vložených oken. Minimalizovaly se tak problémy, které vznikají při stavbě na místě. Vše je strojově přesně rozvrženo a vsazeno v pečlivě kontrolovaném prostředí. Dům byl sestaven na místě a zásadní výhodou byla i dokonalá kontrola nákladů, protože nevznikaly žádné prostoje, materiál byl využit na 100 % a třeba konstrukce prováděná na stavbě byla tak jednoduchá, že pohltila pouze 22 % nákladů.

Technika domu pak splňuje všechno, co očekáváme od nízkoenergetického domu. O teplo se stará tepelné čerpadlo Mitsubishi a vzduchotechnická jednotka Zehnder ComfoAir Q350 ERV. Instalatérské systémy má na starosti firma Sanden. Na střeše pak je rozsáhlé fotovoltaické pole od firmy Tesla.

Velkorysý dům

Vnější obklad domu je z cedrového dřeva, které postupně zešedne a víc zapadne do přírody, která je zde opravdu krásná. Pozemek stojí u meandrujícího potoka, u lesa. Proto jsou tu také velká okna, aby spojila venkovní krásu s vnitřní velkorysostí. Obývací pokoj je otevřený až do krovu a vévodí mu velký krb v čele místnosti. Stejně tak velkorysá je i kuchyně z tmavého dřeva a se šedivým ostrůvkem.

Centrem domu pak je kovové schodiště s dřevěnými stupnicemi, které spojuje všechna tři patra.