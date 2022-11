Zdroj: BowerBird / Andrew Michler

Být zcela nezávislý a uprostřed přírody. To je sen spousty lidí. My vám přinášíme návštěvu domu jednoho takového nadšence, který si šel za svým snem a ve dvou tisících metrech nad mořem si postavil pasivní ostrovní dům.

že to nezvládl sám. Konstrukční systém navrhl a připravil tým z jeho společnosti Hyperlocal Workshop, která se zabývá stavbou pasivních domů. Na každém detailu ovšem Andrew Michler spolupracoval, protože chtěl mít vše pod kontrolou.

Díra v základech

Důležité pro majitele bylo, aby minimalizoval použití betonu. Ostatně přivézt beton do dvou tisíc metrů nad mořem v coloradských horách, není vůbec nic jednoduchého. A tak zde byl použit v USA hojně používaný systém základů nazývaný crawl space. Jde vlastně o základové pasy umístěné 400 mm nad zem. Izolované jsou jen boční stěny a spodní strana podlahy je izolovaná jen proti vlhkosti. Tepelnou izolaci dělá mohutný vzduchový prostor. Dům je navíc postavený ve svahu. Zadní část tak musela být zakopaná do něj. Aby se svah zpevnil, využil majitel pneumatiky, které šikmo na sebe navrstvil a upěchoval do nich hlínu. Takto vytvořená stěna je extrémně pevná a přitom má výborné izolační vlastnosti.

Do základů pak vedou tři velké prázdné hydrotrubky. Jsou zakopány pod zemí a ústí kus od domu ve svahu. V zimě nasávají vzduch, který se v zemi ohřeje a dostane se právě do izolovaného prostoru. Teprve odtud se pak natemperovaný vzduch odebírá pro vytápění. Stejně tak fungují trubky v létě, kdy vzduch je naopak v zemi chlazen a působí tedy lépe a přirozeněji než klimatizace.

Dřevo a izolace

Hlavním stavebním materiálem domu je dřevo. Konstrukční systém je velmi standardní. Jde o two-by-for konstrukci (o typech konstrukcí dřevostaveb jsme psali v čísle 6/19) vyplněnou izolací a zaklopenou zvenku překližkou, vláknocementovými deskami a ocelovou střechou. Izolaci chtěl majitel co nejlepší a nejpřírodnější. Na střeše je tak použitá celulóza, stěny jsou izolovány deskami minerální vlny. Okna mají izolační trojskla.

Hyperlocal Workshop Společnost se zabývá stavbou pasivních a nízkoenergetických domů. První certifikovaný pasivní dům postavili v roce 2016. Během let posbírali mnoho zkušeností, ale i cen a jsou součástí většiny profesních asociací, které se v USA zabývají stavbou ekologických a nízkoenergetických domů. hyperlocalarch.com

Interiér je velmi otevřený. Jde vlastně o velký centrální prostor, kuchyň, velkou ložnici, sprchu a skladovací prostor. Po schodech se vystoupá do polopodkroví, které je ale zcela otevřené a je zde jen maličká ložnice a úložný prostor. Zajímavým prvkem pro děti pak je připojená síť, která slouží i jako dětská postel.

Dům má certifikát pasivního domu. K tomu bylo ale zapotřebí zaručit vzduchovou izolaci. Aby byly splněny všechny požadavky, velké skladovací prostory i technika solárních panelů, ohřevu a čištění vody jsou přístupné zvenku ve vlastních prostorách. Vnitřní část domu tak zůstává zaizolovaná.

Slunce i voda

O elektřinu se stará slunce. Na vedlejším domě, který zde již stál, jsou solární panely. Ty nemají nijak zvlášť vysoký výkon. Tady ale stačí. Energie se ukládá do akumulátorů a z nich se odebírá na dohřev vody (ta se předehřívá ve fototermickém panelu) i na svícení. Pokud je elektřiny málo, pomůže s ohřevem vody propan v lahvích, který se používá také na vaření. Součástí domu je i velká nádrž na dešťovou vodu. Nakládání s vodou je zde na kopcích asi to nejnáročnější.

Andrew Michler navíc chtěl co nejméně zasahovat do místní přírody, takže okolní borovice ponderosa zůstaly stát, i když jsou velmi blízko stavby. Padly jen dvě. A ty využil majitel ke stavbě. Použil je jako nosné sloupy na terase, kterou překrývá střecha.

