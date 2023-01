Zdroj: Nanne Springer

To, co je na domě nejkrásnější, není ani tak samotný dům, ale ta příroda. Podle majitelů jsou tu nejcennějším uměním naprosto neuvěřitelné západy slunce a za plátno nejlepších uměleckých obrazů si bere přímo pastorální výhledy na zvlněné kopce. A právě zde se usadil na sklonku svého života starší pár.

Bezúdržbově

To nejdůležitější, co majitelé chtěli po architektech se studia Solares Architecture, byl jednoduchý, bezúdržbový dům s minimálními náklady na údržbu a provoz. A tak vznikla archetypální stavba klasického obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, která vystavuje své stěny co nejvíce slunečním paprskům. Snaží se je lapit a uzavřít uvnitř – je to zapotřebí, vždyť stojíme na vyvýšenině bývalé vápenky v kanadském státě Ontario. Tady jsou zimy opravdu tvrdé.

Základem je izolovaná betonová deska, na které je postavena klasická dřevostavba two-by-four. Ta je vyplněna silnou izolací a zvenčí zaklopena ocelovým plechem. Okna jsou dřevěná s integrovanými trojskly. Stavba je vzduchotěsná, takže ve výsledku je její celková charakteristika velmi blízká americkému hodnocení pro pasivní stavby.

Vkusně a jednoduše

Základ domu je v horním patře, aby majitelé nemuseli chodit do schodů. Dům je totiž postaven na mírném vršku, takže ložnice pro návštěvy jsou umístěny v suterénu, zatímco hlavní ložnice majitelů je v tom samém podlaží, jako obývací pokoj, kuchyně, garáž a zádveří. Interiér je kompletně bílý s dřevěnou podlahou. Je jednoduchý a hlavními ozdobami jsou okna, která mají ony neskutečné výhledy. Vše je uzpůsobeno pro starší majitele, takže je tu absence prahů, ostrých rohů, nepřehledných míst…

Technologicky špička

Ale vraťme se zpátky ke konstrukci domu. Jako téměř pasivní dům nepotřebuje až tolik energie pro vytápění. Přesto zvládají všechno vytopit dvě tepelná čerpadla vzduch/voda – jedno pro každé patro. Navíc je zde řízené větrání s rekuperací a o TUV se stará elektrický ohřívač.