Zdroj: Shutterstock

Komáři jsou neodbytným hmyzem a dokáží snadno znepříjemnit spánek. Do domácnosti se dostanou jednoduše otevřeným oknem, ale zbavit se jich je často nadlidský úkol. Abyste je rychle zlikvidovali, do každé místnosti umístěte past, která ukořistí všechny komáry, a konečně budete spát bez bzučení a nočních kousanců.

Není nic horšího, než když vás ze spaní budí otravné komáří bzučení. Místo spánku pak lítáte v noci po pokoji a honíte malého vetřelce. Vyzrát na komáry sice můžete různými odpuzovači, ty jsou ale plné chemikálií. Zkusit můžete i různé druhy bylinek, které by měly nezvané návštěvníky také odradit. Je to například libeček lékařský, snítka šalvěje, citronová tráva, vratič obecný nebo kuchyňský česnek. Pokud ale nefungují, pak můžete zkusit ještě domácí lapač komárů.

Vyrobte si past na komáry z PET lahve

Budete potřebovat:

PET lahev

kvasnice

cukr

vodu

nůžky

Postup:

Plastovou lahev zhruba ve dvou třetinách rozřízněte na dvě části. Do té spodní dejte kousek droždí a posypejte ho trochou cukru. Vše zalijte vodou, ale jen do dvou centimetrů. Pak vsuňte horní část lahve do spodní. Hotovou past uložte třeba na parapet nebo zavěste do místnosti, bez obav ji můžete dát i k dětem do pokoje.

Proč je tato past účinná?

V lahvi začne probíhat kvasný proces, a tím dojde i k uvolňování oxidu uhličitého, dokonce ve větší míře, než vydechuje spící člověk. A hlavně je oproti lidskému dechu koncentrován do jednoho bodu. Díky tomu bude past pro komáry mnohem větším lákadlem. Komár jednoduše vletí do lahve a začne reagovat na změnu tepla, jež uvolňuje probíhající kvasný proces. V tento moment je komár naprosto dezorientován, protože povrch je všude stejně teplý a přítomnost oxidu uhličitého také. Nejprve začne zmateně kroužit a poletovat, ale cestu ven už není schopen najít. Ve výsledku se v pasti utopí.

Zdroj: ireceptar.cz, idnes.cz