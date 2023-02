Zdroj: Shutterstock

Jaro přichází a my si dáme na stoly do váz narcisy a tulipány. Ovšem často se stane, že hned zvadnou. Co s nimi dělat, aby vydržely? To se ptáme odbornice – floristky a zahradní designérky Jany Čechové.

Pokud si pořídíte řezané tulipány, je důležité se o ně dobře postarat, aby vydržely co nejdéle ve váze. Tulipány a narcisy mají svou sezónu. Ty české tulipány koupíte od března do května. Mimo tohle období musíte sáhnout po dovezených květinách, nebo českých rychlených tulipánech, které jsou k dispozici už na Valentýna. Pojďme se na tulipány a narcisy podívat ale separátně:

Tulipány

„Aby byly tulipány čerstvé a dostatečně napité, měli byste si všímat toho, že vám stonky o sebe vržou, když je společně promnete v ruce,“ radí Jana Čechová z Rozkvetlé dílny. Tulipány jsou ovšem i poměrně odolné a mohou vydržet i několik dní bez vody. Pokud je převážíte nebo ukládáte bez vody, není to zásadní problém, stačí jim po převozu nebo zakoupení seříznout stonky a nechat je napít vodou v nádobě.

„Je také důležité mít na paměti, že tulipány jsou jarní květiny a v horkých letních dnech mohou rychle vadnout. Proto je v takových podmínkách vhodné s použitím a převozem zacházet opatrněji,“ varuje Jana Čechová.

Co s květinami doma? Odbornice přesně rozebírá postup: „Po umístění do vázy je dobré stonky tulipánů opatrně seříznout, ideálně ostrým nožem, aby byly schopny co nejvíce nasát vodu. Do vázy byste měli použít studenou vodu, a pokud máte možnost, klidně až ledovou. Je důležité nepřelévat květiny vodou, stačí asi 5-7 centimetrů, aby nedocházelo k nadměrnému změkčení stonků.“

Narcisy

Narcisy jsou jinou populární jarní květinou. I ty se převážejí nasucho. Vydrží to a po vložení do vody se krásně napijí. Stejně jako u jiných květin, i u narcisů je důležité stonky před vložením do vody seříznout. Avšak u narcisů je potřeba být opatrný, protože po řezu vylučují sliz, kterým otráví vodu. Jana Čechová z Rozkvetlé dílny tak doporučuje jednoduchý postup: „Po řezu nechte květy chvíli na suchu, aby se zbavily slizu, a teprve poté je dejte do vody.“ I tak je ale lepší nedávat narcisy do jedné vázy s jinými květinami.

Narcisy ve váze by neměly být s jinými květinami Autor: Shutterstock



Pokud chcete, aby narcisy vydržely co nejdéle, je důležité držet je v chladném prostředí. Seříznuté stonky narcisů můžete dát do vázy s ledovou vodou. Nemusíte dávat do vázy příliš mnoho vody, protože květiny jsou zvyklé vydržet delší dobu bez vody. Navíc, jako u jiných cibulovin, ideální je studená voda. Pokud chcete, můžete přidat do vody také několik kostek ledu.

U obou květin platí jedna hlavní zásada – je lepší vodu raději častěji měnit, než jí dávat moc.