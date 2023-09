Zdroj: shutterstock

Překvapení! Kedlubny nejsou jen bílé hlávky, které občas objevíte ve svém salátu. Za správné péče může tato zelenina doslova prokvést a stát se skvostem vaší zahrady. A jak na to? Přečtěte si několik tipů, které vás naučí, jak dát vašim kedlubnám to, co opravdu chtějí.