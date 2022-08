Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Jahodám letos už odzvonilo. Není však potřeba smutnit. Jsou to totiž víceleté rostliny. Pokud si tak teď jahodník dobře opečujete, budete moci sklízet plody i příští rok. Na co je potřeba dát si pozor?

Odplevelte záhon

Po poslední sklizni šťavnatých jahod je potřeba dát prostor kolem jahodníku zase dohromady. Během června jste se nejspíš soustředili na sklizeň a nevěnovali jste příliš prostoru tomu, jak vypadá okolí jahodníku.

Záhon tak nejprve zbavte veškerého plevele, a to ideálně do dvou až tří týdnů od poslední sklizně. Ať už jde o kopřivy nebo pampelišky nebo různé druhy heřmánků či šlahouny, vše musí pryč. Pokud jste jahodám vytvořili nastýlku (ať už z mulčovací kůry či slámy), odstraňte ji.

Před dalším postupem je vhodné podívat se, zdali na listech jahodníku nejsou nějaké skvrny. To by mohlo značit přítomnost nemoci, kterou lze porazit některým z postřiků.

Jahodník prostříhejte

Pro další fungování jahodníku je potřeba upravit samotnou rostlinu. Je tak nezbytné odstranit staré listy. A to asi pět centimetrů nad srdéčky. To proto, abychom dali prostor novým listům, které do zimy stihnou vyrůst a celý jahodník tak omládne.

Dávejte si však pozor, abyste neodstřihli samotné srdéčko jahodníku, to musí zůstat celé.

V létě skoro bez práce, na podzim je potřeba zbystřit

Jahodník vás zásoboval chutnými plody několik měsíců. Logicky tak do velké míry vyčerpal půdu, ve které byl. Tu je teď nutné obnovit.

Vhodné je tak půdu hnojit a také pravidelně osvěžovat zálivkou. Jahodník ocení hnojivo bohaté na draslík a fosfor. Nepohrdne ani mulčováním posečenou trávou. Tu stačí kolem rostliny rozprostřít. Příroda si pak poradí sama.

Na podzim je dobré jahodám ustlat a připravit jim nastýlku. Jak už jsme zmínili výše, to můžete udělat za pomocí kůry, sena, slámy nebo posečené trávy. A proč? Jahodník ochrání před mrazy, které se zimou přichází.

Zdroje: prozeny.cz, ireceptar.cz, abecedazahrady.cz