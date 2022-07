Zdroj: shutterstock.com

Kompostování nespočívá jen v tom, že do zadního koutu zahrady začnete vyhazovat na hromadu vše, co vás napadne. Kompostování má svá pravidla. A správná péče o něj se vám vyplatí!

Kompostování má stejně jako vše ostatní svá pravidla, která je vhodná dodržovat. Jen tak budete úspěšní.

Pozor na to, co do kompostu nepatří

Do kompostu nepatří odpad z masa a ryb, protože jde o lákadla na hlodavce. Nepatří sem ani nemocné rostliny, ty dávejte raději do odpadu. To se však netýká odkvetlých a zvadlých ZDRAVÝCH rostlin, posekaných větví stromů, listí, uschlé trávy a zbytků ovoce a zeleniny. Pokud občas přidáte sedlinu z kávy, žížaly budou rády.

Myslete na to, že čím menší části odpadu budou, tím rychleji je začnou mikroorganismy rozkládat. Kompost však musíte i správně vrstvit. A jak?

Jak správně vrstvit kompost

Kompost by měl být v kontaktu s půdou, neměla by chybět ani ochrana před hlodavci, například ve formě hustého pletiva. Kompost umístěte do polostínu, třeba pod korunu stromu. Pokud kompost teprve zakládáte, můžete do něj přidat urychlovač. Později postačí k urychlení přidat pár lopat staršího kompostu.

U kompostu je důležitá také jeho vlhkost – kompost dle potřeby zalévejte, případně přidávejte další suchý materiál. Takto dozraje rychleji a bez zápachu. K tomu, aby byl kompost plnohodnotný, měl by být starý alespoň 12 měsíců. Na podzim byste měli kompost přeházet, aby se na zimu promíchaly vrstvy.

