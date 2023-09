Zdroj: shutterstock.com

Kromě sázení tulipánů je září vhodným časem na péči o trávník. Pokud vás zajímá, co víc než jen provzdušňování a sekání trávníku byste měli udělat, čtěte dál. A podívejte se, jak pečovat o trávník během podzimu.

Září je obdobím, kdy je na zahradě stále ještě co dělat. Trávník už neroste tolik jako během léta, a proto se můžete pustit do péče, která jej připraví na zimu. Na co byste neměli zapomenout?

Podívejte se, proč by ve vašem trávníku neměla chybět trocha vápníku:

Sečení trávníku na podzim

V teplých dnech, kdy je trávník zavlažovaný pravidelně, jej sekejte každý týden. Pokud jste si zvykli mulčovat s pokosenou trávou, nyní tento proces vynechejte, jinak by se trávník mohl trápit s hnilobou. A hnědý trávník plný skvrn jistě nechcete.

Všechnu trávu, kterou posečete, odvážejte do kompostu, kde čerstvou trávu nezapomínejte promíchat s ostatními vrstvami. Před posledním sekáním nezapomeňte sekačku očistit od zbytků rostlin.

Co poslední sečení?

Poslední sekání by mělo proběhnout ještě před prvním sněhem. Doporučená výška sečení je 3 až 4 cm. Vyšší trávník znamená více vody, která se pod ním bude držet. A na jaře by to znamenalo houbovitá onemocnění. Naopak příliš krátký trávník zase rychle vymrzne.

Trávník musíte vyčistit

Trávník je nutné v pravidelných intervalech také provzdušňovat. Nejen že se lépe nadechne, ale navíc nakypříte půdu mezi stébly. Díky tomu se v ní lépe udrží vláha. To je důležité zejména v teplých dnech, kdy nebude trávník spálený od slunce.

V trávníku se za celý rok nashromáždí spoustu nevysbíraného porostu, zaschlá stébla či kamínky. To dává vzniku travní plsti, která brání přívodu vzduchu a živin do travnaté plochy. A to má za následek ztrátu původní hustoty trávníku. A v takovém případě se váš sen o upraveném anglickém trávníku rozplyne.

Během září použijte na pročištění zahrady válec s pružnými hrabicemi. Tak dokonale vyčešete všechny zbytky rostlin i s mechem.

Přes zimu na trávníku nikdy nenechávejte ležet listy. Jinak připravujete vhodné podmínky pro výskyt plísně sněžné.

Proč se používá vertikutace?

Vertikutace se u trávníků provádí proto, aby se ke kořenům porostu obnovil přívod živin, vody i vzduchu. Kvůli zbytkům po sečení trávy se porost zanáší – a velmi jednoduše řečeno nemůže dýchat. A to znamená špatný růst.

Co s holými místy?

Pokud máte na zahradě holá místa bez jediného stébla, je nejvyšší čas založit nový trávník. Nové zelené plochy zakládejte na provzdušněných plochách, nezapomeňte přidat pořádnou dávku startovacích živin. Pokud máte k dispozici kompost, prosítujte jej a použijte jako hlavní vrstvu pro setí nového trávníku.

Když budete zasévat nový trávník, bude vám stačit vrstva kompostu o výšce 2 cm. Pokud koupíte kvalitní osivo, nový trávník bude klíčit během 2 až 3 týdnů.

K dosévání používejte trochu prosítovaného kompostu, poté využijte směs určenou pro opravu trávníků. Jde o směs substrátu, travního osiva a hnojiva.

Vápnění a hnojení trávníku

Na konci října můžete za vlhkého počasí aplikovat podzimní hnojivo s vyšším obsahem draslíku. Přidat můžete také kompost. Na přelomu října a listopadu můžete provést také vápnění. To ale až po úklidu trávníku, vápnění neprovádějte v kombinaci s hnojením. Kombinace vápníku a draslíku by mohla trávník poškodit.

