Zdroj: shutterstock.com

Mysleli jste si, že v prosinci nemáte na zahradě co dělat? Opak je pravdou – sice toho není moc, přesto je potřeba zahradu nezanedbat a pečovat o vše jako doposud. I v prosinci ještě můžete rýt záhony, dělat jámy nebo tvořit základy pro vysněnou skalku. Svoji péči si zaslouží také ovocná a zeleninová zahrada.

Vzhledem k tomu, že zima už nějakou dobu není tím, čím bývala, máte dostatek prostoru k tomu, abyste své zahradě věnovali dostatek pozornosti nejen na podzim, ale i v zimě. Víte, jak byste měli pečovat o svoji zeleninovou a ovocnou zahradu?

Péče o ovocnou zahradu v prosinci

V prosinci je ideální čas pro stříhání roubů. Ty by měly být dlouhé asi 30 cm, zdravé a z vnější koruny stromu. Uchovávejte je v chladu a vlhku. Můžete je nechat ležet vedle stromu a přikrýt je listím a sněhem. Na jaře, až povolí, je zapíchněte do země. Rouby takto nezačnou rašit a vydrží vám do července.

Zahrada v zimě spí, ale vy nemusíte Autor: shutterstock.com

Dále je nutné projít se ovocným sadem – stromy zbavte zbytků listí a oschlých plodů. Ty stromy jen zatěžují a poskytují útočiště plísním a dalším škůdcům. Nezapomínejte na omlazování keřů bobulovin a odstranění ovocných dřevin, které již neplodí.

Péče o zeleninovou zahradu v prosinci

Pokud jste během roku nezaháleli, ještě stále můžete sklízet natě z pažitky, petržele, ale i listy pastináku a celeru. Do truhlíků můžete vysévat kopr, kerblík, hrášek, řeřichu nebo čočku. Také dokončete hnojení a rytí záhonů. Sklízejte poslední kapustu, zimní salát, špenát a čínské zelí.

Rostlinky, které jsou citlivé na mráz, schovejte pod chvojí či listí. Současně můžete použít zahradní kompost pro přípravu zeminy pro pařeniště. Dokončíme rozmístění ochrany k choulostivým rostlinám, k tomu používáme chvojí, slámu, netkanou textilii a jutu, kterou obalujeme kmeny mladých stromků.

Zimní měsíce jsou ideální pro kácení stromů a keřů, chvojí z jehličnatých stromů můžeme použít k výzdobě na vánoční svátky, ale i k ochraně rostlin před mrazem. Větve z pokácených listnatých stromů použijeme na ochranu nově vysázených stromků proti okusu zvěří. Popřípadě dáme větve na menší hromádky v blízkosti místa, kudy se zvěř dostává na pozemek.

V případě sněhové nadílky dbáme na to, aby nám mokrý a těžký sníh nezpůsobil v zahradě větší škody, proto jej sklepáváme z rostlin a živých plotů, které jsou choulostivé na rozvalení a rozlomení. V případě většího sněhového pokryvu odstraníme sníh i ze skleníku, altánu či zahradního domku. Sníh odklízený z cestiček odhazujeme k rostlinám, větší vrstva sněhu zamezí promrzání půdy, a chrání tak rostliny. Navíc při oblevě dodá rostlinám potřebnou vláhu. Při použití soli k odstranění ledu nebo sněhu dáváme velký pozor, aby se nedostala k rostlinám, dochází tak poměrně často k jejich poškození, které se projeví na jaře.

U rostlin, které přezimujeme v nezámrzné místnosti, jako jsou např. muškáty, fuchsie, laurusy, oleandry a jiné, pravidelně kontrolujeme jejich zdravotní stav, odstraňujeme suché a žluté listy, a pokud to vyžadují, tak je zalijeme. V této době se na mladých výhonech a listech, které jsou měkké a nevyzrálé, často vyskytují škůdci, jako jsou např. mšice, molice. V případě výskytu použijeme některý z přípravků na ochranu rostlin proti danému škůdci.

Zahraní nářadí a jeho údržba

Rýče, krumpáče, motyky a další nářadí, které v tento čas s největší pravděpodobností potřebovat nebudeme, očistíme, natřeme ochrannou emulzí a pověsíme v kůlně. Většinou však budou potřebovat vyrovnat, sbrousit či vyměnit rukojeť aj., k čemuž teď budeme mít dostatek příležitostí. Bude rovněž třeba nabrousit zahradní pilky a upravit odklon zubů, což obvykle svěříme odborníkům. Do servisu by rovněž měly putovat řetězy z elektrických pil, rotační nože, popřípadě další motorové nářadí, které budeme potřebovat nejdřív na jaře.

Pravděpodobně zjistíme, že nám některé pomůcky už dosloužily a bude třeba pořídit nové. Přes zimu budeme mít dostatek času, abychom si vybrali kvalitní, a přitom cenově dostupné nářadí. Dáváme přednost renomovaným značkám nebo alespoň domácím výrobcům, zboží z východních trhů má velmi krátkou životnost.

Zdroj: zahrada.cz, ireceptar.cz