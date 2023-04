Zdroj: shutterstock

Petrklíče prostě milujeme! Jsou skoro na každé české zahrádce. Problém ale přichází, když odkvetou. To pak často nevíme, co s nimi dál. Když jim dáte tu správnou péči, pokvetou vám i v příštím roce.

Když odkvetou, snižte jejich zálivku a dejte je do chladné místnosti. A jakmile se počasí zlepší, přemístěte je do zahrady na záhon. Je to jednoduché, ale i tak se vyplatí myslet na pár detailů.

Hlavní je znát, jak rostlina vůbe funguje a co od vás jako zahrádkáře potřebuje. Vše o petrklíči neboli prvosence jarní se dozvíte v tomto videu:

Víte, že Primula veris, tedy prvosenka jarní ergo petrklíč je strašně skvělá rostlinka? Má v sobě spousty prospěšných látek. I my jsme o prvosence jarní psali už mnohokrát. Třeba tady. A pokud nám nevěříte, tak tady je odkaz na vědecký výzkum této rostliny, který byl publikovaný v recenzovaném vědeckém časopise.

Na co myslet?

Před zasazením petrklíče je důležité ho dobře zalít, tím urychlíte jeho zakořenění. Prvosenky můžete vysázet v trvalkových záhonech, na skalkách nebo třeba v blízkosti jezírek.

Jakmile máte zalitý petrklíč a vybrané vhodné místo, vyjměte rostlinu z květináče a vložte ji do 13-15 cm hluboké jamky s vyzrálým kompostem. Můžete použít kompost domácí nebo si nějaký koupit v obchodě.

Při zavlažování nešetřete vodou! Bude jí potřeba vážně hodně. Půda by měla být výživná a je dobré ji občas přihnojit. Po přesazení rostlinky obvykle rychle uschnou, tak se nelekejte. V létě a na začátku podzimu vás i tak mohou překvapit novými květy. Obvykle však kvetou až v březnu příštího roku. A jsou opět nádherné!



Zdroj: zahradkarskaporadna.cz, Researchgate