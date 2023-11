Zdroj: shutterstock

Stručný souhrn z článku: Péče o hydrataci rtů je klíčová pro zdravé a svůdné úsměvy, protože kůže rtů je tenčí a nemá žádné olejové žlázy k udržení vlhkosti.

Balzámy na rty s včelím voskem, bambuckým máslem, vitaminem E a přírodními oleji jsou doporučené pro hydrataci a ochranu. Balzámy s ochrannými faktory jsou vhodné i v zimě.

Pro léčbu popraskaných rtů je doporučena jemná exfoliace a intenzivní kúra balzámem s vysokým obsahem hydratačních a reparativních složek. Olizování rtů se nedoporučuje, aby se předešlo dlouhodobým problémům. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Měkké, hydratované rty nejsou jen základem každého svůdného úsměvu, ale také vizitkou zdraví. Ačkoliv je věnování péče rtům často podceňováno, měly by být na špici našeho beauty seznamu. Jak toho docílit, když nám moderní život přináší stále nové výzvy v podobě klimatizovaných místností a nástrah chladného počasí?

Jak na suché a popraskané rty? Co pomůže na dermatitidu?

Začneme u základu - hydratace

Voda je alfou a omegou zdravých rtů. Zajímavé je, že přestože pilně dodržujeme pitný režim, naše rty mohou být stále suché. Proč? Protože kůže rtů je tenčí než kůže na zbytku našeho těla a nemá žádné olejové žlázy, které by je pomohly udržet vlhké. Tady přichází na řadu balzámy na rty, které by měly být vaším nejlepším přítelem, zvláště když rtěnka a matný look nejsou zrovna "in".

A jaký balzám si vybrat v tom nespočetném množství, které nám trh nabízí?

Hledejme složení bohaté na včelí vosk, bambucké máslo, vitamin E a přírodní oleje, jako je kokosový, jojobový či mandlový. Tyto ingredience jsou známé pro své zvláčňující a léčebné vlastnosti. A co teprve ty s přidanými ochrannými faktory! Vždyť slunce svítí i v zimě, a tak SPF ve vašem balzámu není nikdy na škodu.

A pokud již trpíte na nechvalně známé praskání rtů, je čas na malý SOS plán

Začněte jemnou exfoliací – můžete využít speciální peelingy na rty nebo domácí směs cukru a medu. Následně rtům dopřejte intenzivní kúru balzámem s vysokým obsahem hydratačních a reparativních složek. A nezapomeňte, že olizování rtů je tabu, to je jen krátkodobá úleva vedoucí k dlouhodobému problému.

Zdroj: apollopharmacy.in, webmd.com, puresense.co.in