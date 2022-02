Zdroj: Mora a Live With Anny

Tahle teplá večeře vás nebude stát mnoho času ani peněz a současně prospěje vašemu organismu. Mrkev, celer a petržel patří mezi nejzdravější druhy zimní zeleniny.

Silná trojice

Petržel obsahuje vlákninu rozpustnou i nerozpustnou, což je důležité i z hlediska hlídání hmotnosti. Také nabízí mnohé antioxidanty, které pomáhají v boji s infekčními chorobami. Celer je vynikající redukční potravina, přitom nabízí mnoho vitaminů a minerálů, sluší se zmínit zejména vysoký podíl draslíku. A mrkev? Rovněž patří mezi nízkokalorické suroviny. Z obsažených látek se zdůrazňují karotenoidy, které se v těle přeměňují na vitamin A.

A co kuře?

Obecně je kuře velice dobrý zdroj bílkovin, v porovnání s ostatními druhy masa má méně kalorií a tuku. Například v kuřecích prsou bez kůže je do 3 procent tuku, ve stehýnkách do 7 procent. Drůbeží tuk slibuje příznivé složení nenasycených mastných kyselin.



Suroviny pro 4 osoby: 4 kuřecí stehna, 3 velké mrkve, 2 petržele, 1 malý celer, 1 červená cibule, 1 bílá cibule, 70 g másla, sůl a pepř, 1 lžička mleté papriky



Postup: Zeleninu očistěte a nakrájejte na větší kousky, lehce osolte a vložte do pekáčku. Kuřecí stehna rovněž očistěte, otřete papírovou utěrkou, osolte, opepřete a vetřete do nich červenou papriku. Pak je položte do pekáčku na zeleninu, přidejte kousky másla a vše podlijte trochou vody (asi půl hrnku). Pekáček vložte do vyhřáté trouby na 180 °C a pečte přibližně 70 minut, dokud nejsou stehýnka zlatavá a zelenina měkká. Podávejte například s pečenými brambory.

