Zdroj: Shutterstock

Nemusíte ho pít jen v zimě, ale právě teď přijde nejvíce vhod. Navíc pečený čaj si dokážete připravit také do zásoby, tak s chutí do toho!

Urodilo se vám vloni hodně ovoce, které jste dali do mrazáku? Jako když ho nyní najdete. A kdyby ne, tak si ho koupíte, samozřejmě lze použít i čerstvé. Pak ho upečte s cukrem a kořením, naporcujte do skleniček na další dny a také hned ochutnejte.

Které ovoce se hodí

Oblíbený je rybíz stejně jako maliny, ostružiny či jahody, nebojte se ani švestek a jablek a chutnat vám budou rovněž borůvky. Možná se to nezdá, ale někdo sáhne rovněž po exotice v podobě kiwi a jiný zase rád doplní rakytník. A protože je zima, neškodí přidat ještě citron, případně pomeranč. Výběr ovoce je na vás, vy ho přece budete pít. Jedině snad banán bychom nedoporučili, ten se opravdu nehodí.



Suroviny: 500 g směsi mraženého ovoce, 300 g čerstvého ovoce, 2 citrony, 400 g cukru krupice, 1 lžička mleté skořice, 1 lžička mletého badyánu



Postup: Předehřejte troubu na 200 °C. Do pekáče vložte ovoce, bobuloviny v celku a větší plody nakrájejte. Přidejte cukr, plátky citronů bez pecek a koření. Přikryjte například alobalem a pečte 30 minut, vyplatí se ovoce párkrát promíchat. Alobal po půl hodině sundejte a pečte podle potřeby dále, opět promíchejte. Až bude hotovo, vyjměte ovoce z trouby a plátky citronu odstraňte.

Pečený čaj naplňte do dobře uzavíratelných skleniček, zavřete a postavte na chvíli dnem vzhůru. Většinu skleniček si uložte na další dny a jednu hned spotřebujte. Do šálku dejte několik lžiček směsi a zalijte ji vroucí vodou (někomu stačí 2 lžičky na 250 ml, jiný si dá dvojnásobné množství, podle chuti).



Zdroj: Košík.cz