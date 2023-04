Zdroj: Mora

Co to prakticky znamená? V první řadě je určitě dobré porovnat cenu a výkon. Funkcemi nabitý produkt bude samozřejmě dražší, ale zase nabídne výkon, který umožní připravovat jídlo, za které by se nemusel stydět ani šéfkuchař. Kdo ale peče jen občas a stačí mu základní funkce, nemusí utrácet za drahé multifunkční spotřebiče.

V šikovné troubě pak dokážete doslova divy. A třeba i oblíbené vepřové maso může chutnat labužnicky, stačí mít dobrý recept:

Nestárnoucí klasika

Klasická pečicí trouba s výškou 60 cm patří k oblíbeným typům. Je cenově dostupná a kromě dolního a horního ohřevu nabízí gril a rozmrazování. Dražší modely disponují řadou doplňkových programů usnadňujících nejen samotné pečení, ale i obsluhu spotřebiče. Vnitřní objem klasických modelů se pohybuje v rozmezí 53 až 82 l, takže každá velikost kuchyně najde tu svou.

Horký vzduch

Horkovzdušné trouby jsou oproti klasickým vybavené kruhovým topným tělesem a ventilátorem, který rozhání ohřátý vzduch, a udržuje tak stejnou teplotu v celém vnitřku trouby. Díky tomu se pokrm peče rovnoměrně a je možné připravovat i více jídel najednou, aniž by se vůně promísily. Je ale potřeba rozlišovat tento typ a trouby, které jsou vybavené pouze ventilátorem a kruhové topné těleso s vlastním zdrojem tepla jim chybí.

Plnou parou ke zdraví

Hitem poslední dekády, za nějž si milovníci zdravé výživy trochu připlatí, jsou parní trouby. Slouží nejen k pečení, ale i k vaření, grilování, rozmrazování či pošírování. Maso z parní trouby je uvnitř šťavnaté a na povrchu krásně propečené. Zelenina neztrácí vitaminy ani barvu a nadýchané pečivo získá zlatavou křupavou kůrku. Pro plnohodnotné využití zdravého typu pečení je vhodné se o podobě parní funkce předem dobře informovat. Ne všechny trouby jsou totiž založené na stejném principu. Řada z nich nabízí pečení v páře pouze v kombinaci s jiným režimem.

Funkce asistovaného vaření AssistedCooking parní trouby 700 SteamCrisp se stane vaším soukromým šéfkuchařem. Stačí zvolit pokrm a trouba nastaví správný program a čas. Cena 29 990 Kč Autor: Electrolux

Spojení nejlepšího

Multifunkční trouby přinášejí kombinace oblíbených funkcí. Nejčastěji jde o pečení horkým vzduchem a párou, grilování i šetrné rozmrazování. Nejmodernější modely nabízejí nejméně desítku různých programů, možnost ukládání oblíbených receptů i tzv. smart ovládání, tedy napojení přístroje přes domácí wifi. Což umožňuje z mobilu kontrolovat a měnit teplotu pečení nebo nechat před příchodem domů troubu předehřát.

Vyjmenovávat všechny existující funkce spotřebičů není potřeba. Jejich názvy i specifika se často liší podle výrobců, ale všechny slouží k tomu, aby maximálně usnadnily přípravu pokrmů i následnou údržbu trouby. Pokrmy se tak pečou za optimální teploty a vlhkosti, která zvoleným ingrediencím zajistí tu nejlepší chuť.

Do malých kuchyní

Kompaktní trouby s výškou 45 cm jsou ideální tam, kde není prostoru nazbyt. Přestože nevyžadují tolik místa, nabízejí všechny důležité funkce klasických pečicích trub. Díky menšímu objemu dosáhnou navíc požadované teploty rychleji a levněji. Jen je před koupí potřeba rozmyslet, zda kapacita trouby dostačuje v domácnosti obvykle připravovaným pokrmům (dostat dovnitř svatomartinskou husu v celku prostě nejde).

Pro nejméně náročné uživatele jsou vhodným řešením stolní minitrouby. Dají se pořídit v různých velikostech a objemech a jsou vybavené funkcemi, které sváteční kuchaře dostatečně uspokojí. Navíc je lze bez problému převážet, což ocení chataři a chalupáři.

Pro dokonalou čistotu

Udržování vnitřku trouby není velká zábava. Vědí to i výrobci, a proto nabízejí spotřebiče vybavené samočisticí funkcí. Když si pořídíte troubu s funkcí Aquaclean, můžete čekat velkou pomoc, ale o úplném samočištění mluvit nelze. K očistě se používá hluboký plech naplněný vodou, z nějž se po zapnutí příslušného programu odpařuje voda. Ta přispěje k tomu, že se nečistoty ze stěn a dna trouby snadněji odstraní.

Některé trouby jsou opatřeny katalytickými stěnami z mikroporézního smaltového materiálu, který se při nastavení příslušného programu aktivuje a spálí nečistoty. Katalytické stěny mají určitou životnost a po několika letech se musí vyměnit.

Nejjednodušeji lze dosáhnout čistoty u pyrolytických trub. Jejich vnitřek se zahřeje na teplotu 500 °C, při níž dojde ke spálení všech organických zbytků. Po skončení programu stačí setřít dno trouby a je opět jako nová. Obzvlášť pokud pyrolýzu využíváte pravidelně.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 4/2022.