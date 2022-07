Zdroj:

Máloco ozdobí vaše okna tak jako rozkvetlé okrasné muškáty v truhlících. Pelargonie jsou v současnosti velmi oblíbenou rostlinou. A není se čemu divit. Nejen že jsou krásné, ale také nejsou těžké na údržbu. Na co si však přesto dát pozor?

Jak pelargonie ovládly české ulice

Pelargonie, známé spíš pod českým výrazem muškáty, jen tak u nás nepřehlédnete. Stačí se při procházce městem nebo vesnicí dívat na balkony a do oken. Téměř jistě tam na některý z více než stovek druhů muškátů narazíte. Původem africké květiny se k nám dostaly již před stovkami let a od té doby postupně ovládly české domácnosti.

Každý druh muškátu má své specifické potřeby. Jiné požadavky mají převislé muškáty (Pelargonium peltatum), trochu jiné pelargonie páskaté (Pelargonium zonale) či velkokvěté (Pelargonium grandiflorum). Vždy je však důležité dbát na vhodnou sadbu, kvalitní substrát, pravidelnou zálivku a promyslet si, jak rostliny důsledně ochránit před škůdci, které okrasné rostliny lákají.

Muškáty Autor: Pixabay

Jaké sazenice vybrat?

Až vyrazíte nakoupit sazenice pelargonií, doporučujeme ohlídat si hned několik věcí.

Za prvé, vyhněte se koupi bezejmenných muškátů. Sice budou dost možná levnější, problémem ale je, že nebudete mít přehled o tom, jaký přesně druh jste si koupili. Nebudete tak moci rostlině dopřát to, co potřebuje, a v krajním případě by mohla rostlina shnít.

Požadavky jednotlivých muškátů se totiž výrazně liší. Zatímco některé druhy preferují teploty okolo 20 °C, pelargonii velkokvěté se nejlépe daří v teplotě až o deset stupňů nižší. Obdobně to mají muškáty i s přímým sluncem. Některé jej vyžadují, jiným se více líbí v polostínu.

Pelargonie Autor: Shutterstock.com

Ve kterých obchodech hledat muškáty?

Ať už budete muškáty kupovat kdekoliv, doporučujeme si rostlinu pořádně prohlédnout. Pokud si všimnete různých skvrnek na listech nebo samotných květech či putujících škůdců, rostlinu nekupujte.

Kvalitnější kousky pelargonií seženete spíš ve specializovaných zahradnických centrech než v supermarketech. Pokud tak máte možnost, vyrazte do obchodu, který se specializuje na rostliny, třeba do univerzálnějšího hobbymarketu nebo menšího zahradnictví.

Ceny sazenic muškátů se pohybují v průměru v rozmezí od asi 30 Kč po 140 Kč. Výše se odvíjí od druhu, kvality, ale třeba i původu pěstitele.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, floranazahrade.cz, ireceptar.cz