Brazilská kráska Alessandra Ambrosio nedávno prodala svůj překrásný penthouse v srdci New Yorku s 5 pokoji, 2,5 koupelnami a dechberoucím výhledem na město. Podívejte se, na co se nový majitel může těšit.

Supermodelka Alessandra Ambrosio prodala svůj newyorský penthouse za 2,75 milionu dolarů. Původně ho nabízela za téměř 3 miliony dolarů, ale přijala mírně sníženou nabídku. Přesto si vedla docela dobře, když uvážíme, že ho před zhruba 17 lety koupila za 1,9 milionu dolarů.

Tady bydlí supermodelka dnes:

Byt se nachází na samém vrcholu 29patrové budovy The Whitney v New Yorku, která byla postavena v polovině 80. let. V bytě se nachází prostorný obývací pokoj, pracovna, 2 ložnice, 2,5 koupelny a tři oddělené venkovní prostory. Interiér je světlý, jednoduchý a minimalistický.

Balkon obepíná dvě strany okouzlujícího loftového obývacího pokoje a mezi foyer a jídelnou je umístěna elegantní bílá kuchyňská linka. Ložnice pro hosty v hlavním patře s vestavěnými skříněmi a vlastní koupelnou se otevírá na malý balkon, zatímco hlavní ložnice má prosklenou stěnu, ze které je vidět dolů do obývacího pokoje.

Hlavní koupelna je obložena malými obdélníkovými dlaždicemi v bílé barvě a je zde umístěna vana zasazená do výklenku s bezrámovým rohovým vnitřním oknem, ze kterého se lze při koupeli kochat nádherným výhledem na panorama města. V bytě se nachází ještě pracovna, kterou lze bez problému přeměnit na třetí ložnici. Největší terasa penthousu poskytuje dostatek místa pro stolování a lenošení s výhledem na město.

