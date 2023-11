Zdroj: shutterstock.com

Stručný souhrn z článku: Český důchodový systém se skládá ze tří pilířů, kde první pilíř tvoří státní důchodové pojištění a druhý a třetí pilíř dobrovolné penzijní připojištění.

Penzijní připojištění nabízí výhody jako státní příspěvek, daňové úlevy, možný příspěvek od zaměstnavatele, ale má i nevýhody včetně nízkého zhodnocení a poplatků.

V roce 2024 došlo k navýšení minimálního vkladu pro získání státního příspěvku a maximální výše státního příspěvku, přičemž plány Ministerstva financí zahrnují další změny v systému penzijního připojištění. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Důchodový systém v České republice se skládá ze tří pilířů. Prvním z nich je klasické důchodové pojištění, které spravuje stát. Čerpá ze sociálního pojištění. Druhý a třetí pilíř tvoří dobrovolné příspěvky včetně penzijního připojištění. To spravují penzijní společnosti.

Co je penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je forma spoření spočívající v ukládání určité částky na důchod do specifického finančního produktu. Od roku 2012 jej můžete znát i jako doplňkové penzijní spoření.

Jde o dobrovolné spoření na důchod. Minimální vklad se pohybuje od 100 kč, zakládá se na dobu neurčitou. Výši penzijního spoření si můžete časem upravovat. Účastník penzijního připojištění si může vybírat z několika investičních strategií. A protože se jedná o druh investice, můžete se dostat i do ztráty.

Výhody a nevýhody penzijka

Mezi výhody penzijního připojištění patří příspěvek od státu. V současnosti je to 2 760 kč ročně. Mezi další výhody patří úleva na dani a možnost získání příspěvku od zaměstnavatele – jestliže jej nabízí. Příspěvek od zaměstnavatele může dělat až 50 000 Kč.

Z tohoto příspěvku se neodvádí zdravotní a sociální pojištění.

Penzijní připojištění má však řadu nevýhod. Mezi nimi velmi nízké zhodnocení. Většina účastníků má penzijní připojištění špatně nastavené, proto výnosy neporazí ani inflaci. Svým způsobem tak lidé o peníze přicházejí.

Penzijní připojištění znamená také poplatky. Přestože jsou regulované, ne vždy jsou transparentní. Jde o investici, která je spravována manažery, proto musíte věřit v jejich umění. Peníze v penzijku máte obvykle uloženy klidně i na desítky let. Nejsou zcela likvidní, pokud nespoříte alespoň 60 měsíců a není vám více než 60 let.

Vklady do penzijního spoření nejsou ze zákona pojištěny.

Jak doplňkové penzijní spoření funguje?

V rámci doplňkového penzijního spoření investujete v účastnických fondech, tam si volíte typ fondu (strategii). Penzijní společnosti musí povinně nabízet jeden konzervativní fond. V rámci zákonů mohou nabízet i jakékoliv jiné investiční strategie.

Obvykle narazíte na konzervativní strategii s nízkým rizikem, ale i na vyváženou či dynamičtější strategii.

A co státní podpora?

Výše státní podpory se stupňuje podle toho, kolik peněz si na penzijní účet vkládáte. Minimální částka je 300 Kč s příspěvkem 90 Kč. Maximální naspořená částka není – ale maximální příspěvek od státu ve výši 230 Kč získáte při měsíční částce 1 000 Kč a více.

Daňovou úsporu lze uplatnit od částky 1 500 Kč měsíčně, úspora pak činí 900 Kč. A to do částky 3 000 Kč, kdy je roční úspora 3 500 Kč.

Aktuálně: Částky se mohou časem lišit, vláda systém penzijního připojištění upravuje.

Penzijní připojištění 2024

Nově dostanete státní příspěvek až při vkladu 500 Kč měsíčně. Zároveň se zvýší maximální státní příspěvek z 230 Kč měsíčně na 340 Kč měsíčně. Na něj dosáhnete při vkladu 1 700 Kč. Změna se začne týkat všech, kteří si penzijní připojištění založí i založili.

Mezi další plány Ministerstva financí patří nárok na státní příspěvek pouze pro účastníky mladší 65 let, kteří nepobírají starobní důchod. V květnu 2023 navrhoval Marian Jurečka, že by příspěvek dostali jen ti, kteří si nechají peníze vyplácet jako rentu po dobu 10 let. Jednorázový výběr by znamenal ztrátu státního příspěvku. Výjimkou by mohla být investice do bydlení.

