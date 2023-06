Zdroj: shutterstock.com

Každý z nás se chce zajistit na důchod. Jednou z možností je pořízení penzijního spoření. Co to je, jak funguje, kolik vynáší. Otázek, na které chceme znát odpověď, je spousta. A jednou z nich je, zda je penzijko opravdu správná volba.

Penzijní spoření je třetím (dobrovolným) pilířem českého důchodového systému. A v čem toto spoření spočívá? Tento typ důchodového spoření spočívá v tom, že si lidé na svůj důchod odkládají libovolně vysokou částku do speciálního finančního produktu. Ten by měl vaše peníze zhodnotit tak, abyste se měli v důchodu lépe. Jako motivace zde slouží státní podpora, ale také daňová úspora.

Věděli jste, že…

Až do roku 2012 se tento produkt jmenoval penzijní připojištění. Pak prošel změnou – a dnes jej znáte jako doplňkové penzijní spoření. Pokud jste smlouvu uzavřeli před rokem 2012 a smlouvu jste nepřevedli na novou, stále máte starý typ smlouvy. Po roce 2012 už máte smlouvy nové.

Jak funguje penzijní spoření

Penzijní spoření si můžete sjednat v jedné z několika penzijních společností. Zakládá se na dobu neurčitou, každý může mít jen jednu smlouvu. V ní si stanovíte měsíční částku vkladu (minimum je 100 Kč). V průběhu můžete její výši měnit.

Penzijní spoření funguje podobně jako podílový fond. Je to investice, proto nemáte jistotu, že se hodnota vkladů nedostane do minusu.

Jaké výhody má penzijní spoření

Ke svým vkladům obdržíte příspěvek od státu – maximálně je to 2 760 Kč ročně. Ušetřit můžete na dani z příjmu – maximálně 3 600 Kč ročně. Pokud to váš zaměstnavatel nabízí, můžete získat i příspěvek od něj. Zaměstnavatel vám může v součtu s investičním zdravotním pojištěním přispět až 50 000 Kč ročně. Peníze můžete čerpat jako předdůchod již 5 let před dosažením důchodového věku, aniž by se změnil výpočet starobního důchodu.

Jaké nevýhody má penzijní spoření

Penzijní spoření má nízké historické zhodnocení, takže na něm moc nevyděláte, obvykle nepokryjete ani inflaci. Výběr peněz bez komplikací (ztráta příspěvků či daňové potíže) je možné nejdříve v 60 letech, pokud spoříte alespoň 60 měsíců. Se spořením se pojí také poplatky. Vklady nejsou ze zákona pojištěny, investice jsou spravovány manuálně.

Investiční strategie penzijního spoření

Obecně se můžete setkat se 3 hlavními druhy penzijka:

Konzervativní: nízké riziko, nízký očekávaný výnos. Většinou se skládá ze státních dluhopisů a úročené hotovosti.

nízké riziko, nízký očekávaný výnos. Většinou se skládá ze státních dluhopisů a úročené hotovosti. Vyvážené: jde o zlatý střed – něco mezi konzervativní a dynamickou strategií. Obsahuje dluhopisy a akcie v podobné míře.

jde o zlatý střed – něco mezi konzervativní a dynamickou strategií. Obsahuje dluhopisy a akcie v podobné míře. Dynamické: vysoké riziko, ale i vyšší očekávaný výnos. V tomto fondu většinou převažují akcie.

