Sečí stráví zahrádkáři od dubna do listopadu dost času. Trávník ale k zahradě patří a pro toho, kdo se nechce stát otrokem jeho údržby, bude automatická sekačka tím pravým řešením. Ideální je zahradu naplánovat sekačce na míru, lze ji však umístit i na zahradu již hotovou, na níž se s tímto typem techniky nepočítalo. Ale budou třeba jisté úpravy a další, např. akumulátorová sekačka na problematické plochy.

Robotický stroj představuje poměrně velkou investici, která ale šetří čas. Vybere si uživatel nenáročný, který neočekává nic jiného než kvalitní seč, ale i ten, kdo ocení nadstandardní výbavu v podobě GPS modulu či možnosti ovládat sekačku přes Bluetooth. Velkým bonusem je tichý provoz, díky němuž nebudou rušeni sousedi ani v husté zástavbě.

Sekají samy, a šetří tak čas

Výhody robotických sekaček

- Sekají samy, a šetří tak čas.

- Mulčují, takže není třeba likvidovat odpad.

- V porovnání s jinými typy sekaček mají nízkou hlučnost.

- Odpadá přesun a manipulace s těžkou benzínovou sekačkou.

- Není třeba řešit napájecí elektrický kabel.

- Při pravidelné nízké seči tolik neplstnatí trávník.

Není třeba řešit napájecí elektrický kabel

7 kroků pro správný výběr

1. Sekačku vybírejte na základě velikosti travnaté plochy a její složitosti. Od toho se odvíjí například záběr sečení, který se pohybuje přibližně od 16 do 60 centimetrů.

2. Ujasněte si, jaký typ trávníku budete na zahradě zakládat, nebo už máte založený, a co od něho očekáváte. Podle toho vybírejte sekačku s ideálním nastavením výšky seče. Ta se dá nastavit a pohybuje se většinou v rozmezí od 20 do 60 mm.

3. Ne vždy je možnost umístit dobíjecí stanici pod střechu, což výrobci doporučují. Naštěstí existují sekačky dodávané včetně speciálně upravené stanice se zastřešením, případně ho lze dokoupit k základní sestavě.

4. Složité pozemky s větším množstvím překážek vyžadují speciální výbavu, proto zvažte, jestli se nevyplatí úprava některých částí zahrady tak, aby se dal trávník snáze sekat strojem nižší kategorie.

5. Zohledněte dostupnost autorizovaného servisu. Oprava a servis budou o to rychlejší.

6. Vždy bude nejlepší volbou prověřený výrobce, u něhož se můžete spolehnout na dlouhodobou dostupnost náhradních dílů i po skončení výroby produktu.

7. Je dobré vědět, jakou další výbavu lze ke zvolenému modelu dokoupit. Některé nižší modely umožňují totiž dokoupení prvků typických pro vyšší třídy sekaček.

