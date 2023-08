Zdroj: shutterstock

Máte rádi zahradničení, ale nevíte, jak začít, nebo už zahradu máte a nejste si jisti, jak se o ni nejlépe starat? A co takhle vyzkoušet permakulturu? Tento směr v zahradničení se nezabývá pouze krásnými květinami a zelení, ale především udržitelností a zdravým ekosystémem na vaší zahradě. Pojďme se podívat na to, co to vlastně permakulturní zahrada je a jak ji můžete snadno založit.

Díky permakultuře můžete i ušetřit! Poslechněte si: rodinný rozpočet v permakulturní zahradě a kolik můžeme ušetřit.

Co je permakulturní zahrada?

Permakulturní zahrada je princip zahradničení, který se snaží napodobit přirozený ekosystém, a to za použití minimálních zdrojů a s co nejnižším dopadem na životní prostředí. Je založen na myšlence, že každý prvek na zahradě by měl plnit více funkcí a působit synergicky s ostatními. Místo použití chemických hnojiv a pesticidů se permakultura zaměřuje na vytváření zdravého půdního prostředí a podporu biologické rozmanitosti.

Jak založit záhon s permakulturou?

Založení záhonu s permakulturou je záležitostí plánování a pozorování. Začněte tím, že si prohlédnete svou zahradu a zjistíte, kde jsou nejslunnější a nejstinnější místa, kde je půda nejvlhčí a kde nejsušší. Pak si rozmyslete, co byste na své zahradě chtěli pěstovat a jak byste chtěli, aby vypadala.

Uvažujte o různých vrstvách zahrady - od nejnižších rostlin a bylinek, přes keře až po stromy. V permakulturním záhonu je důležité vytvářet symbiózy mezi různými rostlinami a zvířaty, které vytvoří stabilní a samoudržitelný systém. Například, pěstujte rajčata vedle bazalky, která odrazuje škůdce, nebo kombinujte stromy a keře, které poskytují stín a ochranu nižším rostlinám.

Jak začít s permakulturou?

Zní to složitě? Nezoufejte! Začít s permakulturou je snazší, než si myslíte. Začněte tím, že se zbavíte chemických hnojiv a pesticidů a místo toho začněte používat kompost a organické hnojivo. Přemýšlejte o tom, jak můžete recyklovat a znovu použít materiály na své zahradě. Třeba k vytvoření záhonů můžete použít kameny nebo dřevo a na nový kompostér se vám budou hodit staré palety.

Dalším krokem je prostudovat, jaké rostliny a zvířata jsou v dané oblasti běžné a jak můžete vytvořit prostředí, které je podporuje. Můžete například vytvořit malé vodní plochy pro obojživelníky nebo pěstovat květiny, které přilákají včely a motýly. Klíčem k úspěchu v permakultuře je trpělivost a pozorování - postupně zjistíte, co funguje a co ne, a budete schopni vytvořit krásnou a udržitelnou zahradu, která bude prospěšná nejen vám, ale i celému ekosystému.

Zdroj: homesandgardens.com, MasterClass.com, greenglobaltravel.com