Zdroj: shutterstock

Když se listí začne barvit do oranžova a vzduch voní podzimem, mnoho z nás si představuje dlouhé večery s horkým čajem a dekou. Ale co takhle vylepšit čaj něčím, co vám pomůže posílit imunitu nebo vám dodá energii do chladných dnů? Právě teď je ideální doba pro sběr a využití mnoha léčivých bylin.

Bylinky, které můžete sklízet na podzim

Je několik bylin, které dosahují svého vrcholu právě v podzimním období. Máta, echinacea nebo šalvěj jsou jen některé z nich.

Tyto bylinky můžete sklízet a sušit na zimní měsíce, kdy si z nich můžete připravit léčivé čaje. Nejenže pomáhají proti různým nemocem, ale také dodají vašim pokrmům výjimečnou chuť.

Jak správně sušit a skladovat léčivé bylinky

Nejlepší metodou sušení je přirozené sušení ve stínu, kde bylinky ztrácejí méně svých léčivých vlastností.

Po usušení je důležité je skladovat v tmavých a suchých místech. Skleněné nádoby s uzávěrem jsou ideální volbou pro skladování, protože chrání bylinky před vlhkostí a světlem.

Několik tipů na využití v kuchyni

Bylinky nemusíte využívat pouze pro jejich léčivé vlastnosti. Zkuste například přidat trochu máty do vašeho podzimního dýňového smoothie, nebo si vyrobte šalvějové máslo a použijte ho jako doplněk k vašemu podzimnímu menu.

Ať už si vyberete jakoukoli léčivou bylinu, určitě oživí vaše pokrmy a dodá jim zvláštní podzimní nádech.

Zdroj: wondergroud.press, survival-kompass.de