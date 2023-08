Zdroj: shutterstock

Vypěstovat velké a sladké jahody svépomocí je obtížné. Nikoliv nemožné. Pokud se vám to podaří, budete oceněni zdravou potravinou se skvělou chutí. Prozradíme vám triky, kterými se stanete mistry v pěstování bio jahod.

Nejdříve si rozmyslete, jaký druh jahod chcete vysadit – nabízí se vám stáleplodící nebo červnové jahody. Abyste měli pro sebe dostatek, pořiďte si alespoň šest rostlin. Pro větší rodinu nebo na zavařování počítejte s několikanásobným počtem. Nelekejte se. Pokud jste v pěstování tohoto lahodného ovoce začátečníci, na všechny vaše otázky vám odpoví následující video:

Nejprve připravte jahodám půdu

Než jahody zasadíte do jejich budoucího domova, vyberte jim vhodné místo. Jahodníkům se bude dařit tam, kam svítí denně alespoň šest hodin přímého slunce. Půda by měla být propustná – na to je ideální závěsný květináč nebo vyvýšený záhon. Pokud bude pro ně podle vás nejlepší zahrada, vytvořte pod kořeny rostliny vrstvu kompostu.

Z okolí jahodníku vytrhejte veškerý plevel, který může v růstu rostlinám bránit. Pro každou rostlinu vykopejte hlubokou díru, do které se vejdou její dlouhé kořeny. Celý jahodník zahrabejte, viditelnou nechte korunu s listy.

Jak pečovat o jahodník?

Vysazené jahodníky pravidelně během dne zalévejte, ale nepřemokřete je. Půda by zároveň neměla nikdy úplně vyschnout. Rostliny je potřeba každé čtyři až šest týdnů hnojit. V zahradnictví najdete certifikované bio hnojivo, skvěle poslouží i zvířecí hnůj nebo kompost.

V průběhu růstu potřebuje jahodník vaši péči. Roztrhané a mrtvé listy odstraňte. Právě ty vytváří ideální prostředí pro vznik plísní a nemocí. Z jahodníku bude vyrůstat také několik malých výhonků s malými jahůdkami na koncích. Tři z nich ponechejte, zbytek odstraňte, aby rostlina mohla dál plodit.

Jahodník mohou napadnout škůdci. Jak rostliny bránit?

Vysadili jste jahodníky na zahradě? Počítejte s tím, že o ně budete bojovat se mšicemi, slimáky, housenkami i různými nemocemi. Předejděte jim několika tipy: Nemoci mohou jahodníky chytit po rajčatech nebo bramborách, proto je nesázejte na stejné místo. Rostliny pravidelně kontrolujte, zda nejsou napadené. Infikované listy totiž nelze zachránit. Záhonky zakryjte tkaninou, které jahodníky ochrání od plevele i slimáků. Za patřičnou péči vás jahodník odmění desítkami dceřiných rostlin a sladkých plodů. Na podzim je zastřihněte ke kořenové koruně a zakryjte je vrstvou kompostu, slámou nebo listím, aby nezmrzly.

