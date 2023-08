Zdroj: Shutterstock

Češi jsou světoznámí svojí láskou k houbaření. Každoročně do lesů na houby vyráží nespočet nadšenců. Ovšem houby lze pěstovat i u sebe doma. Jak na to?

Hřiby, lišky, bedly či kozáky – tyto všechny druhy patří k nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším houbám u nás. Pokud si chcete zajistit jejich trvalý a pravidelný přínos, můžete je začít pěstovat na své zahradě. Jak na to?

Jednou z pokročilejších variant pěstování hub je tzv. na špalku, jak na to, se dozvíte ve videu:

Co mají houby rády

Houbám se obecně nejlépe daří ve vlhkých oblastech, kde je dostatek dřevin. Na běžné zahradě se tak houbám skoro jistě nebude dařit. Ovšem i tato situace má své řešení.

Houby obecně potřebují vlhké a stinné prostředí. Pokud tak na vaší zahradě máte oblast se stromy, jako jsou borovice, jedle, duby nebo smrky, máte vyhráno. Jestliže ale takové dřeviny na zahradě nemáte, můžete je vysázet. Některé lesíky vám vyrostou ze semenáčku během pěti let.

Klíčem je vhodná půda

Houby mají specifické potřeby, a proto je nutné pro ně připravit speciální sadbu. Dnes již existují zvláštní sadby hřibovitých hub. Jde jednak o suspenzi s živými zárodky vybraných druhů hub (již zmíněné hřiby nebo bedly, ale také ryzce, kozáky nebo křemenáče) nebo o práškovou směs.

Tyto směsi či suspenze umístíme do hloubky až 20 cm ke kořenům stromů v okruhu až dvou metrů, a to kdykoliv od jara do podzimu. Poté už stačí houbám zajišťovat pravidelnou zálivku.

A co v bytě?

Pokud nebydlíte v rodinném domě se zahrádkou, nezoufejte. Dnes lze houby vypěstovat i ve vašem bytě. K tomu slouží speciální boxy s průhlednými stěnami. Do nich se vloží substrát a podhoubí daného druhu hub. Poté už jen stačí houby pravidelně zalévat a sledovat.

