Zdroj: Shutterstock

Jiřinám se přezdívá královny pozdního léta. Když už toho v zahradě moc nekvete, jiřiny rozzáří celou zahradu svými krásnými barvami. Mohou být v bílé, oranžové, růžové, červené barvě a některé druhy jsou dokonce dvoubarevné.

Pokud chcete, aby vám na podzim jiřiny pěkně kvetly, do země je ukládejte v květnu. Můžete klidně i v dubnu, záleží však na počasí. V případě, že pěstujete větší počet hlíz, rozdělte výsadbu do dvou termínů. V dubnu vysaďte narašené hlízy, v druhé polovině května a na začátku června sázejte urostlé řízkovance. Ty si na jaře předpěstujete, nebo je koupíte v zahradnictví.

Jiřinky z hlíz vysazených v dubnu pokvetou nejpozději v červenci, ale v září již budou jejich květní úbory menší a ne tak kvalitní jako na začátku kvetení. Později sázené rostliny naopak vydrží kvést v dobré formě až do prvních mrazíků.

Stanoviště

Jiřiny umístěte na slunné místo a dopřejte jim kolem sebe dostatek prostoru, protože se hodně rozrůstají. Jiřiny velké, které rostou do výšky více než 100 cm, sázejte od sebe asi 70 až 80 cm, nižší odrůdy s výškou 60 až 90 cm do vzdálenosti kolem 60 až 70 cm a ty nejnižší druhy do 60 cm umisťujte do sponu 30 až 40 cm. Sázejte je do trojnásobné hloubky, než je velikost jejich hlíz.

Malé jiřiny se dají sázet k plotu, tak na volné prostranství nebo i do přenosných nádob. Pokud je vysadíte do stínu, budou mít méně květů. Na stejném stanovišti je můžeme pěstovat i několik let po sobě.

Půda, zálivka, hnojení

Jiřiny nemají rády vlhké až mokré půdy, jinak náročné nejsou. Co však ocení, je organické hnojivo v podobě kompostu. Běžně se ale přihnojují klasickými kapalnými nebo pevnými hnojivy. Jiřiny hnojte jednou týdně, protože potřebují hodně živin. S hnojením přestaňte v polovině srpna, aby hlízy stačily před zimou vyzrát.

Jak poznat kvalitní hlízu

Kvalitní hlízy by měly být celistvé, nerozpraskané a bez známek plísní. Pokud se vám zdají suché, můžete je na pár hodin před sázením namočit. Sázejte je do prokypřené půdy tak hluboko, aby nad hlízou bylo cca 5 cm zeminy. Pokud uložíte hlízy do větší hloubky, špatně vzchází a rostlina se zbytečně oslabuje.

Zdroj: narcisy.cz, abecedazahrady.dama.cz