Při domácím pěstování koriandru je třeba zvolit správnou odrůdu. Některé jsou totiž vyšlechtěné pro získávání lístků, jiné pro chutná semínka. Především při pěstování koriandru jako bylinky na výběru záleží. U variací vyšlechtěných pro zisk semínek je doba, kdy můžete rostlinku využít, výrazně kratší.

Jak pěstovat koriandr doma a na balkoně

Připravte si květináč nebo samozavlažovací truhlík, který je alespoň 45 cm široký a 25 cm hluboký nebo o průměru nejméně 30 cm. Dno vyplňte keramzitem a na něj nasypejte speciální substrát pro pěstování bylin. Semínka rozsévejte rovnoměrně po hlíně a zakryjte je zhruba centimetrovou vrstvou substrátu. Vysévejte semínka hustě, rostlinky nemusíte protrhávat. Půdu udržujte vlhkou pomocí rozprašovače. Klíčení koriandru by mělo trvat přibližně 3 týdny. Jakmile stonky koriandru dosáhnou 10 cm, začněte se sklizní aromatických lístků.

Během jednoho týdne ustřihněte zhruba třetinu lístků, podpoříte tím rostlinku v dalším růstu. Po 2-3 měsících se růst zastaví, a než začnou listy uvadat, můžete si vysít do nového květináče novou várku. Tak budete mít po celý rok na okenním parapetu krásnou bylinku i chutné koření.

Jak zalévat koriandr v květináči

Koriandr je třeba pravidelně zalévat a také přihnojovat. Zemina by měla být rovnoměrně vlhká a nikdy ne úplně suchá. Zalévejte tedy do misky odstátou vodou pokojové teploty. I nadále můžete využívat rozprašovač. Hnojit by se měl koriandr v létě jednou měsíčně tekutým hnojivem.

Jak pěstovat koriandr na zahradě

Záhon posypejte vyzrálým kompostem nebo substrátem a zapravte do půdy. Semínka koriandru zasejte do hloubky 1–3 cm, do řádků vzdálených 20–30 cm. Aby správně vyklíčila, potřebují hodně zalévat. Měla by vyklíčit za 2 až 3 týdny. Po vzejití můžete koriandr ještě vyjednotit podobně jako mrkev. Jakmile rostlinky vyrostou, už nepotřebují tolik vody. Protože koriandr roste rychle, měli byste zasít novou várku semínek každé 2 až 3 týdny, abyste zajistili, že budete mít čerstvou bylinku během sezony stále po ruce. Sklízejte odstřižením jednotlivých listů a stonků blízko země, když jsou stonky 10 až 15 cm vysoké. Nestříhejte najednou více než třetinu listů, protože to může oslabit rostlinu.

Jak zalévat koriandr na zahradě

Hodně vody potřebuje koriandr první tři týdny po zasetí, než semínka vyklíčí. Poté už tolik vody nepotřebuje, půda by přesto neměla být nikdy suchá a záhon by měl být rovnoměrně vlhký. Pokud máte kvalitní zeminu, koriandr obvykle není třeba dále hnojit.

