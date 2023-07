Zdroj: Shutterstock

Muškáty zdobí celé léto okna i balkony rodinných domků i bytů svými nádhernými barvami. Přestože jsou odolné a přežijí i v méně vhodných podmínkách, je třeba jim věnovat péči, aby byly krásné co nejdéle.

Možná jste nevěděli, že oblíbené muškáty, kterých je známých téměř 240 druhů, pocházejí původně z jižní Afriky. Právě odtud se bere jejich vitalita a odolnost, se kterou přežijí i v méně vhodných podmínkách. Porostou a pokvetou, ať máte balkon nebo okna orientovány na kteroukoliv světovou stranu. Možná právě proto mezi lidmi panuje mylná domněnka, že jsou suchomilné, což rozhodně není pravda.

Pravidelně muškáty zalévejte

Krátkodobé, několikadenní sucho je neumoří, vláhu ale potřebují, jinak zakrní a méně kvetou. Pokud tedy chcete, aby váš balkon zdobily až do listopadu, rozhodně jim ještě teď dopřejte pravidelnou zálivku. Tu vždy přizpůsobte okolní teplotě a intenzitě slunečního svitu. Substrát by měl být stále vlhký, ne však přemočený nebo vyschlý. Zalévejte ráno nebo navečer, a to přímo ke kořenům, nikdy ne na list nebo květy.

Dodejte jim výživu

Nezapomínejte ani na pravidelnou výživu. Hnojivou zálivku s vysokým obsahem živin a mikroprvků aplikujte jednou za 14 dní. Jednostranné přihnojování dusíkem se nedoporučuje – podporuje totiž u muškátů růst listů na úkor květů. Přihnojovat je třeba až do konce srpna či začátku září.

Odstraňujte odkvetlé květy

Rostliny je také nutné "čistit". Bohatou násadu květů podpoříte pravidelným odstraňováním již odkvetlých květů. Stejně tak je třeba odstraňovat zežloutlé listy. Pokud však zjistíte, že silně začínají žloutnout všechny spodní listy, případně úplně hynou, pravděpodobně jste rostlinkám dopřáli až příliš vody.

Zdroj: magazinzahrada.cz, living.iprima.cz