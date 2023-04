Zdroj: shutterstock.com

Stejně jako pěstování čehokoliv jiného i pěstování muškátů má svá pravidla. Ven byste je měli sázet nejdříve v polovině května, kdy už nehrozí noční mrazíky. Pokud se ochladí i po jejich vysazení, existují způsoby, jak je můžete ochránit.

1) Vhodná půda je základ

Muškátům se nejlíp roste v čerstvém kompostu – pořídit si můžete kompost určený přímo pro jejich pěstování. Vhodný kompost má drenážní schopnost a dokáže zadržovat vodu. Rostlinám poskytne oporu, ale také jim umožní dostatečný přísun vzduchu ke kořenům. Dobrý kompost poznáte podle zemité vůně, sypké konzistence. Ale i podle obsahu perlitu nebo jílu.

2) Nezapomeňte na drenáž

Muškátům nesvědčí přemíra vody. I proto nezapomínejte na drenážní vrstvu ve formě keramzitových oblázků, hliněných střepů či jiných materiálů. Květináč by měl mít odtokové otvory pro vodu.

3) Vzdálenost při pěstování

Sazenice muškátů by od sebe měly být vzdáleny alespoň 20 cm. Pokud máte truhlík o šířce 60 cm, vejdou se do něj tři rostlinky.

4) Jaké stanoviště zvolit?

Muškáty milují slunce. Čím víc světla budou mít, tím bohatšími květy vás odmění. Mají rády přímé slunce, ale zvládnou i polostín. Odrůdy s velkými květy je vhodné chránit před větrem a deštěm – třeba díky pěstování pod střechou či u zdi domu.

5) Zalévání a hnojení muškátů

Muškáty nemají rády přelití, ale dostatek vody jim neuškodí. Během horkých letních dní je můžete zalévat ráno i večer. Voda by měla být co nejteplejší, aplikujte ji přímo do půdy, nikdy ne na rostlinu. Pomoci vám může i nákup samozavlažovacích květináčů a truhlíků.

Muškáty milují také dostatek hnojiva. Při použití předhnojeného kompostu opakujte hnojení po 4–6 týdnech. K jejich spokojenosti stačí jednou týdně přimíchat do vody tekuté hnojivo pro kvetoucí rostliny. Fungují také hnojivé tyčinky, ty rostlinám dodají živiny na 2–3 měsíce.

6) Co se suchými květy a listy?

Muškáty pravidelně zbavujte uschlých květů a listů. Díky tomu rostlině „odlehčíte“ a bude pro ni snazší tvořit nové květy. Na trhu jsou k dostání i samočisticí odrůdy, které se zvadlých květů zbavují samy. Listy však musíte odstraňovat ručně i zde.

