Zdroj: shutterstock

Okrasné stromy jsou skvělým zkrášlujícím a harmonizujícím prvkem malých i velkých zahrad. A když vykvetou, je to čiré pohlazení na duši. Díky rozmanitosti barev, tvarů a textur vytvoříte pohádkové místo pro vychutnání si odpolední kávy i ten nejkrásnější výhled z vašeho okna.

Dejte vaší zahradě šmrnc okrasnými stromy. Na výběr máte z kvetoucích stromů s krásnými barvami a vůní květů, listnatých stromů, trpasličích stromů nebo tzv. plačících stromů. Ještě jste se nerozhodli, které vysadíte ve své zahradě? Mrkněte na deset nejoblíbenějších druhů a ohromte jimi nejen své přátele:

Jak vybrat pro okrasný strom správné místo?

Se stromy je to stejné jako třeba se zeleninou. Ne každému sedí podmínky a půda, kterou máte na zahradě. Ideální je najít jim místo s dostatkem slunečního světla, případně polostín. Nevysazujte je v přílišné blízkosti obydlí a jiných stromů. I když je vysadíte jako malý stromek, za několik let z nich vyroste velký strom s bohatou korunou a kořenovým systémem.

Jáma, do které okrasný strom zasadíte, by měla být dvojnásobná oproti kořenovému balu. Ten rozmístěte, zasypte zeminou a zalijte vodou, aby se v ní dobře usadil. Nahoru navrstvěte organický mulč, ale kmen nechte volný, aby se na něm neusadila hniloba.

S trochou lásky vyroste krásný strom

Ve vegetačním klidu od listopadu do března vezměte do ruky zahradní nůžky a pusťte se do prořezávání. Odstraňte všechny mrtvé, nemocné a křížící se větve. Strom díky tomu nabere na síle, bude zdravý a udrží si svůj tvar.

Počítejte s tím, že strom bude lákat škůdce a nemoci. Proto ho pravidelně ošetřujte a kontrolujte, jestli po něm nelezou mšice nebo nezačíná houbová infekce.

Co se týče zálivky, okrasné dřeviny potřebují zejména v době růstu stálou vlhkost. Proto jim dopřejte pravidelné a hluboké zalévání. Příliš strom nehnojte, může mu to uškodit. Jak se říká, všeho s mírou. Nejste si jistí, že o strom pečujete správně? Veškeré odpovědi na vaše otázky, ale i optimální množství a druh hnojiva zjistíte na štítku nebo v doporučení pro daný druh.

