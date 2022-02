Zdroj: Shutterstock

Co jsou kokedamy?

Kokedamy jsou trendem posledních let. Pocházejí z Japonska a v překladu znamenají mechové koule. Klasický květináč je nahrazen mechovou koulí o průměru 15 až 20 cm, která je opletená pevným provázkem nebo drátěnou síťkou, aby držela pohromadě. Uvnitř kokedamu je pak směs zeminy a jiných materiálů, které poskytují výživu a oporu kořenům. Do kokedamu lze zasadit libovolnou rostlinu. Krásně vypadají například bylinky, citrusy nebo orchideje. Kokedamy se pak zavěšují na provázek ze stropu, na poličku, na lustr či na skobičku nad okno.

Pěstování v kokedamě je velmi jednoduché. Od ostatních pokojových rostlin se liší pouze ve způsobu zalévání. Stačí je pouze rosit rozprašovačem a podle potřeby pak rostliny ponořit do vody. Kokedamy by měly zůstat ponořené do té doby, než přestanou stoupat bublinky. To značí odcházející vzduch. Po nasáknutí necháme kokedamu okapat a zavěsíme ji zpět na své místo.

Co jsou aerária?

Další možností, jak zavěsit pokojové rostliny ze stropu, jsou aerária. Jsou to skleněné baňky vysoké 15 až 20 cm s jedním otvorem. Aerária si zamilují zejména milovníci minimalismu a čistého designu. Skvěle se v nich daří sukulentům či rostlinám, které vyžadují vyšší vlhkost. Na dno skleněných baněk patří drenáž. To může být hrubší písek, ozdobná směs nebo substrát dle požadavků rostlinky. Zavlažování se aplikuje opět pomocí rozprašovače.

Zdroj: Living.cz, Prima-napady.cz